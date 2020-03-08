【泉州欣佳酒店倒塌】事故已致7人遇難　隔離者核酸檢測均為陰性

3月7日晚上7時左右，福建泉州鯉城區南環路的欣佳酒店突然倒塌，而該酒店事前已被作為新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）醫學觀察點，用以集中隔離觀察從省外來當地人士。 福建泉州市應急救援工作領導小組今天（8日）召開發布會，通報事故基本情況。截至上午11時30分，事故已導致7人遇難，而事發時居住在酒店中的被隔離人員，其核酸檢測均為陰性。

福建泉州市應急救援工作領導小組今天（8日）召開記者會，通報事故基本情況。（泉州晚報）

發布會上通報指出，2020年3月7日晚上7時5分，鯉城區常泰街道南環路欣佳酒店發生樓體坍塌。經初步摸排，現場有71人受困，另有9人自行逃生。截至上午11時30分，搜救出受困人員43人，其中6人救出時死亡，1人身體無礙未送醫，36人送醫治療（其中1人危重醫治無效死亡）；9名自行逃生人員中有8人送醫。正在搜救的還有28人。目前，善後處置有序展開。

經初步了解，該坍塌建築建設於2013年，佔地約5畝，主體7層，每層1000平方米，樓高22米，為鋼結構建築物。2018年改造為欣佳酒店，並於當年6月開業，酒店有各類客房共計66間。新冠肺炎疫情發生後，欣佳酒店被作為集中醫學觀察點，用以對來自重點疫區或有相關旅居史的人員集中醫學觀察。

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據悉，事發時，欣佳酒店集中醫學觀察點共入住重點疫區或有相關旅居史的人員58人，經核酸檢測均為陰性。此外，欣佳酒店還有管理、服務等人員16人，另有租在該大樓的汽車店人員6人。

（泉州晚報）