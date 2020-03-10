【新冠肺炎】武漢最後一間方艙醫院即將休艙　49名患者下午出艙

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續好轉，重災區湖北省武漢市最後一間方艙醫院武昌方艙醫院宣布將於周二（10日）下午休艙。至此，武漢全市實際投入使用的15間方艙醫院全部休艙。 據統計，武漢全市的方艙醫院運行至今共收治超過1.2萬名新型冠狀病毒肺炎輕症患者。

《澎湃新聞》報道，武昌方艙醫院將於下午安排最後一批共49人出艙，隨後就會宣布正式休艙，屆時會有簡短的儀式。至於在周一（9日）的最後一晚，武漢大學人民醫院醫療隊多名成員有進艙查看患者的情況，與此同時，醫院感染管理組已出動多人，對電腦斷層掃瞄等醫用設備、艙內外環境進行消毒殺菌，並有清華大學相關環境學專家對艙內氣溶膠等關鍵指標持續監測。

武昌方艙醫院近日不斷都有患者出艙。（中新社）

+ 5 + 4 + 3

武昌方艙醫院是武漢市首批三間改造投用的方艙醫院之一，原本是洪山體育館，實際可容納病床784張。武昌方艙醫院自2月5日晚上11時許開始收治患者，並於2月11日下午4時許有首批共28名患者康復出院。

江漢方艙醫院最後一批患者在周一離開。（中新社）

值得一提是，全市最先投入使用，並且提供床位數量最多、累計收治患者人數最多、累計出院患者人數最多的江漢方艙醫院已於周一晚上休艙，其共運行長達34天，累計收治1848人。

（綜合報道）