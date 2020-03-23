新冠肺炎丨內地疫苗受試者：翌日發低燒頭暈肌肉痠痛　到夜晚好轉

由湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續。內地由陳薇院士領銜的軍事科學院軍事醫學研究院科研團隊研製的重組新冠病毒疫苗，正在武漢進行Ⅰ期臨床試驗。前期招募的受試者陸續入組，並在近日接種疫苗。 受試者之一的漁具店店主陳凱表示，注射疫苗後第二天出現發低燒、精神差、頭暈、肌肉痠痛等症狀，到晚上減退；同日接受注射的大多數受試者亦有類似反應。不過另一名同日接種的女士就指，接種後連續4日都幾乎沒有太大反應，直言「我一切安好」。

據新京報報道，3月19日中午11點54分，編號為「011」的陳凱注射了疫苗。經過體溫升高、精神不振等反應後，陳凱的身體狀況已恢復正常。接受內媒採訪時，愛好跑步的他正在隔離酒店房間裏繞圈跑步。談及報名參加試驗的初衷，陳凱說，「就是想作為一個普通的武漢人，貢獻自己的一份力量」。

陳凱形容接受疫苗後的身體反應，「早上起來之後感覺屁股兩邊肌肉有些痠痛，剛開始還以為是床板硬睡不習慣引起的，不過打開手機看了電子體溫計，37攝氏度多，就覺得應該是身體對疫苗有反應了。」據悉，受試者會獲發一個24小時電子體溫計，用雙面膠貼在腋下，在手機App可以24小時實時監控自己的體溫。

他續指，吃早餐後「頭也有點暈脹，屁股肌肉酸，坐不住，就不停在房間來回走動」。及後，腰部兩邊背肌也有一些痠痛感，體溫也一直在37攝氏度左右，精神感覺不太好，就又躺在床上睡覺了。中午起床吃飯，觀察體溫經常超過37.2攝氏度，下午體溫就一直在37攝氏度左右徘徊。同日接種的其他受試者也告訴他，他們當中大多數人都有一些反應，包括體溫微升、精神不好、頭暈等。不過，科研組專家向他們表示無需擔心。

吃完晚飯後，陳凱的身體情況就慢慢好轉。到晚上11點睡覺時，體溫也恢復到正常值。睡前其他受試者也向他透露，大多數人都恢復正常了。

中國工程院院士、軍事醫學研究院研究員陳薇團隊研發的重組新冠疫苗本周獲批進入臨床。（中國軍網）

據他透露，受試者接種完疫苗後，要先進行觀察，半小時內沒有異常反應者，就會被送到隔離點隔離14天。其間，受試者不能出房間門，一日三餐會由護理人員按時送上門。

在14天隔離期間，受試者需要每天都填寫記錄卡，記錄身體狀況和體溫情況。14天之後，如無異常反應，就可以回家。不過，完成整個研究大概需要6個月，按照研究方案要求，每位受試者於首針免疫前7天內完成一次入組前訪視，專家之後將在受試者接種當天、第3天、第7天、第10天、第14天、第28天、第3個月和第6個月各進行一次研究訪視，共計9次。

對於接種疫苗的風險，他表示，當然不能否認會有某些未知風險，但這就是參與試驗要承擔的，「既然報名參與進來，肯定是了解了相關可能的風險才做出決定的。如果有意外情況，會有知名醫院的專家團隊第一時間對症治療。只是對於這個風險，個人認為並沒有太高幾率。我相信科學。」

新冠疫苗一期臨床試驗的志願者在微博發布自己注射疫苗的相片。（網上圖片）

他又指，妻子曾擔憂試驗風險，但他給她看了相關新聞報道和一些科普說明，令她感到放心。「新冠疫苗是軍科院陳薇院士的團隊研發的，對解放軍我們天然就有一種很放心的感覺。而且，陳薇院士第一個注射了疫苗，我非常敬佩，更有信心了。所以看到招募信息，沒猶豫就報名了。」

不過也有受試者表示接種後無不良感覺。一名與陳凱同日接種的女士說，雖然接種前無可避免地有顧慮，但實際接種後連續4日都幾乎沒有太大反應，直言「我一切安好」。

（綜合報道）