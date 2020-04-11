俄軍事專家：中國正在生產航母彈射型艦載機

俄羅斯軍事專家卡申在對俄羅斯衛星通訊社評論時指出，中航工業貴州航空工業（集團）有限責任公司已着手生產全新改進型殲教-9 教練機，該飛機可以在航母甲板上完成彈射起飛。

眾所周知， 瀋陽飛機工業集團同時也在生產殲-15艦載機。中國前兩艘航母——「遼寧號」和「山東號」都是以蘇聯1143.6「瓦良格」號航母為基礎建造而成的，二者構造的與俄羅斯海軍唯一一艘航母「庫茲涅佐夫上將號」相近。中國這兩艘航母都沒有安裝艦載機起飛彈射器，而是在航母前端使用了專門的滑躍起飛跳板。

這雖然可以大大簡化程序並降低改造航母構造的費用，但同時也會產生大量的使用限制。不安裝彈射器，那麼包括空中預警機在內的各種作戰支援飛機都無法在航母上使用。

甚至艦載戰鬥機的起飛重量也會受到嚴格限制。這將影響艦載戰鬥機對地面目標的攻擊效果（載彈量受限）和攻擊距離（外掛油箱受限）。

正在上海建造的中國第三艘航母上不會再有這種限制，它完全是中國自主研製的。這艘航母上將採用全球領先的動力裝置技術——著名的一體化全電推進技術。這艘航母依然採用常規動力（非核動力），但是將會安裝中國自主研發的世界上最先進的電磁彈射裝置。中國將成為繼美國之後，世界上第二個可以製造出電磁彈射器的國家。

使用起飛彈射器的飛機應該有一些可變結構。首先，飛機起落架前支撐應該有加強結構，因為彈射器的牽引鉤掛上它時會產生巨大的負載。

很明顯，在航母構造建成之前，應該在中國人民解放軍海軍現有的艦載機地面訓練基地（模擬航母甲板）安裝完成整個用於彈射起飛的基礎結構。這樣，在新航母構造建設完成之前，海軍還有時間培訓駕駛專門教練機和作戰殲擊機的飛行員。

投資建造航母艦載航空兵不同種類的專用軍事設備可以證明，中國有建設遠洋艦隊的長遠規劃。目前，我們知道，中國計劃在2030年之前打造出4個以上的航母戰鬥群（包括現有的兩個）。航母戰鬥群的數量最終可能會擴大和提前建設完成。

這種變化完全符合中國現代化海軍的未來戰略發展方向，中國將越來越重視使用艦隊保護中國與全球的海洋交通安全和保障中國的「海外利益」。