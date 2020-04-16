【新冠肺炎】無法招募合資格病患　內地停止兩項瑞德西韋臨床試驗

美國曾用來治療新型冠狀病毒肺炎的藥物瑞德西韋（Remdesivir)，其在中國的兩項臨床試驗於2月啟動，原本預計兩個月能完成患者入組。 不過這兩項試驗已於本月 15 日停止，原因是內地疫情目前控制良好，無法找到符合資格的病患加入實驗。開發此藥的美國生物製藥公司吉利德（Gilead Sciences, Inc.）股價同日應聲下挫。

根據美國衛生研究院（NIH）的資料庫「ClinicalTrials.gov」，瑞德西韋中國重症組臨床試驗的最新狀態已經更新為「終止」，即試驗提前結束，將不會重新開始，參與治療的病人將不再接受觀察或者治療。至於瑞德西韋中國輕度和中度症狀組的臨床試驗的最新狀態也則更新為「暫停」，同樣代表試驗提前結束，但是未來有可能重新開啟。

對於停止兩項臨床試驗的解釋，研究人員在原因說明中寫道：「新冠病毒疫情目前已經被較好地控制，無法招募到符合要求的病人。」據悉，瑞德西韋在內地的臨床試驗自2月6日開始，至今已經超過兩個月時間。內地的兩項臨床試驗採取隨機雙盲對照試驗的嚴格標準，試驗結果一度被寄予厚望。

瑞德西韋2月初已有一批運抵中國，並於6日晚在湖北武漢金銀潭醫院啟動臨床試驗。首位受藥的是一名68歲的男性重症患者。（影片截圖）

本月11日，吉利德公司曾在醫學權威《新英倫醫學雜誌》上，發布以瑞德西韋治療嚴重患者的首個臨床研究結果。研究顯示，68%患者服藥後，吸氧有改善；15%患者服藥後病情惡化，整體死亡率為13%。六成患者服藥後出現副作用，最常見的是肝臟酶指數升高、腹瀉，皮疹和腎功能障礙。

另據內媒《第一財經》報道，瑞德西韋在中國臨床試驗停止後，美國正在開展的一項全球性的瑞德西韋臨床試驗將得到更大關注。美國衛生研究院於2月21日啟動這項臨床試驗，同樣採取隨機安慰劑對照，該試驗正在入組800例不同程度症狀的患者。重症患者的試驗結果有望於4月底前公布，輕度和中度症狀患者的結果有望於5月下旬公布。

瑞德西韋被視為有望抗疫的藥物，圖為吉利德科技公司3月在生產基地研瑞德西韋。（AP）

（綜合報道）