海洋一號D衛星成功發射　組成中國首個海洋業務衛星星座

據央視消息，中國今日（11日）凌晨2時31分在太原衛星發射中心用長征二號丙運載火箭，成功將海洋一號D衛星送入預定軌道，發射獲得圓滿成功。這次任務是長征系列運載火箭的第334次飛行。 據了解，該星將與已發射的海洋一號C衛星組成中國首個海洋業務衛星星座，進行上、下午組網觀測，將令組網觀測成為海洋業務衛星「新常態」。

海洋一號D衛星是中國航天科技集團研製生產的海洋水色業務衛星，發射後將與海洋一號C衛星在軌組網運行，主要用於獲取全球海洋水色水溫資訊、中國近海和全球重點區域海岸帶環境變化資訊及陸上區域數據、海上船舶資訊，為海洋環境監測與預報、海洋災害預警、海洋維權執法和海洋科學研究提供服務。

中國在11日2時31分，成功將海洋一號D衛星送入預定軌道。（新華社）

該星運行於太陽同步軌道，主要技術指標和性能與海洋一號C衛星相同，雙星組網後將使全球海洋水色水溫、海岸帶資源與生態環境觀測頻次與效率翻倍，填補中國海洋水色衛星無下午觀測數據的空白，豐富自然資源調查監測技術手段。衛星還可應用於全球氣候變化研究、生態文明建設等領域，服務生態環境、應急管理、農業農村、氣象、水利等行業。

據了解，該星的海洋水色水溫掃瞄儀可實現全球海洋水色要素和海面溫度場1日覆蓋，星上還配備了用於大氣校正的紫外成像儀、用於監測在軌輻射精度和穩定性定標光譜儀和用於獲取全球大洋船舶位置資訊的船舶自動識別系統。

資料顯示，海洋一號D星是中國第4顆海洋水色系列衛星，是國家民用空間基礎設施規劃的首批海洋業務衛星之一。

（綜合報道）