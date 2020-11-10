螞蟻上市｜內地學者：無必要出現「螞蟻過街，人人喊打」局面

螞蟻集團在香港及上海的上市計劃要暫緩後，一時之間引起不少熱議及揣測。 中國人民大學重陽金融研究院高級研究員劉志勤撰文，直言沒有必要讓市場出現「螞蟻過街，人人喊打」的局面。

劉志勤指，近來部分媒體及個人對於螞蟻集團的多數評論，都給人一種「落井下石」的不好觀感，不少人更是指責螞蟻集團是騙子公司，「這個狀況並不正常，不是正常的市場批評表現，而是某種不正常情緒的宣泄」。劉志勤直言，把螞蟻集團批倒批臭、對市場、對小微企業的融資、對營商環境的改善，可以說沒有甚麼真正的好處。

螞蟻集團實際控制人馬雲及公司管理層早前被監管機構約談。（資料圖片）

劉志勤稱，螞蟻集團的面對的情況，與數十年前中國剛剛開始改革開放時十分相似。馬雲此前以「銀行不改變，就讓我們來改變銀行」 的豪言壯語驚動整個金融市場，大多數人對都贊許有加，認為充滿改革精神，更會希望能夠真正付諸實踐，推動銀行金融體系的改革。人們之所以支持馬雲的「大話」，確實是因為市場和企業對當時的銀行體系的低效有意見，政府和社會也多次呼吁銀行進行必要改革，解決個人和小微企業融資難的困境。

及至最近幾年，在有關政策鼓勵下，小額借貸公司應運而生，愈來愈活躍。螞蟻集團等的「類小貸」公司的出現，在某種程度上擠壓走「影子銀行」的市場，通過互聯網的大數據，使得貸款實現可跟蹤，可追索的改變，具有更加安全可靠的特點。至於推行高息貸款、惡意貸款、誘騙貸款的問題，則屬於刑事訴訟範圍，已超出正常從事金融業務討論的範圍。

劉志勤表示，中國金融監管機構約談螞蟻集團，對其在經營理念和政策方面已經出現的錯誤認知提出警告，是防患於未然，是在履行正常的監管職責，完全正確和必要，「我們需要做的是如何盡量減少對市場產生的負面衝擊，把消極影響降到可控範圍，是市場發展的需要，也是對未來金融市場穩定安全發展存在的可能風險的預警。對螞蟻集團的失誤幫助糾正，促進其深刻改革，不要一棍子打暈打死，「我們的金融生態系統，還需要有螞蟻這樣的企業繼續發揮好的作用」。

（綜合報道）