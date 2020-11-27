商務部初裁澳洲進口葡萄酒存在傾銷　以保證金形式實施臨時反傾銷

中國商務部今日（27日）發布公告，公布對原產於澳洲的相關葡萄酒反傾銷調查的初步裁定，裁定原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在傾銷，中國國內相關葡萄酒產業受到了實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係，並決定自2020年11月28日起採用保證金形式對上述產品實施臨時反傾銷措施，各公司保證金比率為107.1%—212.1%。

公告指出，應國內相關葡萄酒產業申請，商務部於2020年8月18日發布公告，決定對原產於澳洲的進口相關葡萄酒發起反傾銷調查。立案後，商務部嚴格按照中國相關法律法規和世貿組織規則進行調查，作出上述初步裁定。

一般情況下，反傾銷若最終判定成立，則將會在關稅之餘額外施加關稅。據澳洲廣播公司（ABC）此前報道，中國是澳洲葡萄酒最大的出口市場，去年的出口價值在12.5億澳元左右。

早前一直傳出中國近期會針對澳洲多種進口商品採取限制措施，包括下令國內企業停止向澳洲採購煤炭、大麥、食糖、木材、葡萄酒、龍蝦、銅礦石及銅精礦，雙方關係持續緊張。中國外交部發言人趙立堅11月17日表示，澳洲國內部分人近年視中國發展為威脅，並採取一系列涉華錯誤言行，才是導致中澳關係急劇下滑，陷入困難局面的根本原因。