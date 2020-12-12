嫦娥五號｜經歷約6天環月等待　嫦娥五號首次月地轉移入射成功

國家航天局透露，周六（12日）9時54分，嫦娥五號軌道器和返回器組合體經歷了約6天的環月等待，實施了第一次月地轉移入射，從近圓形軌道變為近月點高度約200公里的橢圓軌道。

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月地轉移入射的主要目的是通過月球軌道上的軌道機動，使軌道器和返回器組合體進入月地轉移軌道。後續，攜帶月球樣品的軌道器和返回器組合體將擇機實施第二次月地轉移入射，從而擺脫月球引力，進入月地轉移軌道返回地球。

據介紹，月地轉移階段是距離最遠的一段旅程，要從38萬公里外的月球返回地球附近。軌道返回組合體將帶著採樣產品從月球歸來，經歷多次中途修正，在距離地球5000公里高度處，軌道器和返回器分離，返回器獨自完成最後一段路程。

嫦娥五號探測器第一次月地轉移入射示意圖。（國家航天局）

最後的再入回收階段也十分關鍵。雖然中國神舟飛船返回艙已經多次成功返回，但此次返回有所不同，難度在於速度過高。返回器從38萬公里外長途奔襲歸來，速度達到第二宇宙速度，如果沒有及時減速，有可能撞毀。

因此，科研人員為它設計了一個「打水漂」的返回方式。返回器首先以第二宇宙速度沖向地球，在進入地球大氣後，很快又跳出來，然後再次進入大氣層。一出一進之間可順利實現了減速，像神舟飛船返回艙一樣，以第一宇宙速度降落，打開降落傘，在內蒙古四子王旗着陸場預定地點。

（央視新聞／新京報）