外界指中國是國家壟斷資本主義　銀保監會主席郭樹清：這是誤解

中國自改革開放以來發展迅速，外界有聲音稱，中國是「國家壟斷資本主義」。對此，中國人民銀行黨委書記、中國銀保監會主席郭樹清18日稱，這是誤解。

1月18日，郭樹清在第十四屆亞洲金融論壇上發表演講指出，長期以來，中國的經濟發展和社會進步都對世界形成積極影響，最近10年裏，中國對世界增長實質貢獻平均達到30%左右，然而令人奇怪的是，國際社會也存在着一些負面的輿論。近些年的指責是，「國家壟斷資本主義」，其最主要的依據是，中國有強大的國有經濟部門，國家產業政策扭曲了市場關係。

郭樹清表示，這顯然是一個極大的誤解，需要澄清五點。第一，中國的民營經濟目前佔到全部經濟的60%，而上世紀70年代末啟動改革前，中國幾乎沒有什麼非公有經濟。

第二，中國的產業政策總體上與市場導向改革保持一致，正是由於有公開、公平和充分競爭，中國才成為產業門類最齊全的國家。

第三，中國國有企業總體上從政府得到的是負補貼。他說，平均而言，中國國有企業的稅負大約是民營企業的2倍，國有企業實際上還承擔更廣泛的社會責任，私有工廠和外資公司長期高速增長，一個重要原因是稅費優惠。中國各級政府安排國企相關預算，主要用於分流安置富餘職工、補助職工社會保障和公共事業支出。

第四，中國的銀行與國有企業之間財務完全獨立。在信貸市場競爭十分激烈，而且銀行的股東早已多元化的背景下，即使是國有股份佔比較大的銀行，也不可能向國有企業輸送利益。

第五，中國產品競爭力較強並非由於勞工權益受損。過去10年，中國工人收入快速增長，其中農民工收入水平提高近2倍。