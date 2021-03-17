國產大型客機C919再獲進展　完成合格審定載荷校準試驗

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-03-17 12:06

2021年是中國大型客機C919飛機型號試飛的關鍵之年，最新消息，C919近日完成了合格審定載荷校準試驗。

試飛中心為C919飛機B-001D架機載荷校準試驗成立先鋒隊。（微博@航空工業）

北京時間3月16日，據《中國航空報》消息，近日，航空工業試飛中心完成C919飛機B-001D架機合格審定載荷校準試驗。本次試驗歷時50餘天，試驗部件包括機翼、垂尾、平尾和副翼、升降舵、方向舵等活動部件，共計200餘項工況試驗。

2021年是C919試飛的關鍵之年，而B-001D架機載荷校準試驗是型號飛行載荷合格審定試飛的關鍵環節和必要前提，是C919飛機按時完成合格審定試飛的重要保障。

報道稱，自飛機推入試驗廠房後，在科研管理部的統籌規劃和型號辦的組織協調下，以飛機所為主體，在測試所、機務部、改裝部、場務部等多部門的緊密配合下，有序開展試驗各項準備工作。

為此，試飛中心還成立了C919飛機B-001D架機載荷校準試驗先鋒隊。

近期，有關C919的消息頻繁曝光。此前3月1日，中國東方航空集團有限公司與中國商飛簽署購機合同，首批引進5架C919。

據報道，這是C919在全球的首個正式購機合同，東方航空成為全球首家運營C919大型客機的航空公司。

2月28日，C919完成了全機雷電適航取證試驗。這是首次在中國國內開展的大型客機全機雷電試驗，為中國國產大飛機的適航取證助推了重要一步。

1月30日，C919大型客機106架機還完成了濺水專項試驗最後一架次滑行任務。

另據官方央視新聞1月2日報道，與C919客機配套的長江-1000發動機研製取得最新進展，鈦鋁合金低壓渦輪葉片已經通過振動疲勞考核，正準備裝機考核。

此外，2020年12月21日，C919降落在武漢天河機場東跑道上，這是C919首次在其主基地上海浦東機場之外的4F（最高等級）機場開展驗證試飛。

按照計劃，C919擬在2021年取得適航證，2022年正式投入商用。