滴滴噩夢未完　內地七部門進駐追擊為哪般？

7月16日，國家網信辦、國安部等７部門聯合進駐滴滴出行科技有限公司，開展網絡安全審查。這是繼一個周之前，網信辦旋風下架「滴滴企業版」等25款App通報後的又一針對性措施。雖然關於滴滴目前現狀與官方的處理安排等事態並不十分明晰，不過從中國網信辦這則簡單的通報中仍然可以發現一些蛛絲馬跡。



繼中國網信辦下架滴滴出行APP後，7部門聯合進駐網絡審查才是滴滴風暴的開始，誰也不知道會從滴滴的數據訊息中查到什麼問題。（VCG）

其一，此前中國網信辦聲稱已核實滴滴存在違法違規收集使用個人訊息問題，此時為什麼還會再調查？

在7月4日與7月9日，國家網信辦對滴滴的兩次通報中，都明確指出「滴滴出行等APP存在嚴重違法違規收集使用個人訊息問題」，並循此要求其下架整改。不過，這都是從滴滴平台在收集使用個人訊息層面上的問題。在這個層面上，網信辦發聲就夠了。

但是，滴滴作為壟斷中國網約車市場90%以上份額出行公司，用户達5.8億人，其不僅握有中國數億人的海量個人隱私訊息，甚至掌握中國官方相關部門的出行動態與規律，以及中國地理位置訊息等。在這些層面，就不僅關涉到網信辦。因此，此次是中國國家網信辦會同公安部、國家安全部、自然資源部、交通運輸部、稅務總局、市場監管總局等7部門聯合進駐網絡安全審查。

滴滴出行曾監測中國各部委數據，見圖集：

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其二，中國七部門聯合進駐會查什麼？

從此前國家網信辦的通報以及緊急推出的修訂《網絡安全審查辦法》（意見稿）可以看出，滴滴在美國上市之前並未經過中國相關部門的網絡安全審查。但滴滴其絕大部門的市場份額都在中國大陸，因此滴滴所掌握的國民的個人隱私數據與國家地理訊息狀況與使用情況，恐怕連中國官方都沒有探到虛實。

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而此趟聯合進駐調查，相關部門肯定會首先確認滴滴是否有將這些訊息拿去做赴美上市的交易。不過從此前傳出來的消息來看，這個概率不大。此外就是，這幾個部門必然會對滴滴所掌握的訊息數據做個全面了解。此外除了國安、交通，還有中國市場監管總局與稅務總局，可見，要對滴滴進行一個大「體檢」。

其三，設想滴滴的結局會如何？

內地官方此次之所以看起來如此動怒，除了意在規範國內企業在網絡安全時代的數據問題外，更考慮到了中國所面臨的外部局勢可能帶來的負面效應。2020年12月，美國參眾兩院全票通過《外國公司問責法案》，該法案要求在美國交易所掛牌上市的外國公司，必須遵守美國的審計標準，否則將面臨退市。該法案被視為針對對華企業的信號濃烈。

在該法案生效後，已有不少公司啟動回香港二次上市的流程，其中包括三大電信公司等國有企業，但對於滴滴，中國官方部門並沒有這樣的把握。無論是其七一前搶跑上市，先斬後奏，還是滴滴背後的資本力量，難保難保滴滴不會在這種壓力下「投降」。因此，七部門進駐聯合既是審查，也是為下一步如何處理這些數據訊息鋪路。

一種可能的設想是，會如此前所傳，螞蟻金服將龐大的消費信貸數據業務剝離出去，滴滴或許也會收到這樣的建議；再者滴滴數據或也可以共享到諸如雲上貴州這樣的雲平台，由企業與政府部門立體監管。

七部門聯合進駐，對滴滴來說似乎真正的風暴剛剛開始，不過對於剛剛上市的滴滴來說，在出行APP被全面下架的背景下久拖必然不能緩過危機，而這樣的積極接觸未嘗不是一種解脱。