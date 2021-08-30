官方列「七宗罪」涉崇美捧印參拜靖國　音樂人高曉松微博屏蔽舊帖

知名導演、音樂製作人、大V高曉松遭各大平台封殺，其作品下架，微博超話關閉。隨後，高曉松微博賬號改名，中國歷史研究院發文怒批其以往不當言論。



隸屬於中國社會科學院的中國歷史研究院8月28日發表題為《高曉松：「奇談」謬論，虛無歷史，只能被歷史埋葬》的文章。

文章指出，高曉松借《曉松奇談》發表一系列奇談怪論，這裏的「奇」是移花接木、斷章取義、製造和傳播謠言，用歷史虛無主義抹黑歷史文化。甚至力挺靖國神社、為日本軍國主義招魂。作為公眾人物，影響極其惡劣。

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文章列出高曉松「七大罪狀」，包括：洗白歷史人物何應欽、蔣介石，稱其為堅定的抗日派，否認蔣介石消極抗日與積極剿共之實；胡說「九一八」事變因張學良而起，否定西安事變的正義性；參拜靖國神社，為日本軍國主義招魂；詆譭歷史人物鄭成功為「大倭寇」；熱心「歌頌」美國、吹捧印度，因為據說它們「民主」；用「黨衛軍」公然攻擊、污衊解放軍；奇談謬論不計其數。

其中高曉松具體的行為有：高曉松稱「蔣介石本身就是反日的」，否認蔣介石消極抗日；高曉松不認同「西安事變」，稱「抗戰可以不那麼早開始」；高曉松在某一年8月15日去參觀了日本靖國神社，並錄製視頻談自己的「感想」。

據高曉松透露，當天神社中的人不少。在參拜靖國神社一事上，他認為這些人是在祭奠自己的親人，並說道：「當然是可以紀念的，這些人是親人，我爺爺、我爸爸，就是進去祭奠他爺爺、他爸爸的。那是為國戰死的嘛，也不是戰犯。」

高曉松被曝出曾參觀靖國神社 為「戰犯」辯解（點擊瀏覽大圖）：

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此外，高曉松曾稱「鄭成功不是倭寇就沒人是倭寇，鄭成功就是如假包換的大倭寇」；他還曾表示：「我見過的軍人地位，最受人們尊崇的就是美國」、「對中國最好的就是美國」；對於解放軍，高曉松稱「聽黨指揮的軍隊叫黨衛軍」，「軍隊永遠是屬於國家的、屬於人民的，永遠不能屬於任何一個黨，軍隊如果屬於黨，這個國家就完了」。

目前，高曉松的《曉松奇談》已被下架，由高曉松發起並擔任館長的曉書館（北京）8月28日宣佈暫時閉館。而這些消息曝光的同時，高曉松微博緊急改名，並設置權限，其以往微博內容已無法查看。

資料顯示，高曉松出身於高級知識分子家庭，母親是清華大學建築學教授張克群，父親是清華大學建築學教授高立人。外祖父張維為深圳大學首任校長，外祖母陸士嘉是北京航空航天大學創建者之一。高曉松自身也頗為優秀，是作曲、填詞人、音樂製作人、導演、作家以及脱口秀主持人，因才學出眾在內地具有較高知名度。