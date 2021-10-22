中共二十大︱鄭柵潔履新安徽省委書記　「三非」快進是官場新常態

中共二十大前夕，10月份率先開場的地方黨代會換屆在即，地方諸侯的提前佈局也已密集展開。

在這其中，「蟄伏」浙江4年的鄭柵潔終於從中共十九大前夕的一名中央部委副職，「熬」成一名主政一方的大員。9月底，中共宣佈，時任浙江省長鄭柵潔「北上」安徽，接替「因為年齡原因」不再擔任安徽省委書記的李錦斌（1958年2月）。



鄭柵潔的上台，使其成為繼山西省委書記林武之外，中共十九大後地方政壇湧現的第二位「三非」身份的省委書記（非中央委員、非中央候補委員、非中紀委委員）。

2017年5月，鄭柵潔任國台辦副主任，當時曾引起台灣方面的各種解讀。（中國國務院新聞辦公室官網）

「三非」省長常有，但「三非」省委書記不常有。公開訊息顯示，「三非」省委書記的出現可能僅出現在中共十八大後，包括安徽省委書記李錦斌、西藏自治區黨委書記吳英傑、雲南省委書記兼省長陳豪等。

但是，這畢竟是少數，是中組部在斟酌考慮不得不「不拘一格」特別提拔的個案。中共十九大後，直到2021年6月份，山西黨政一把手雙雙換人，在前任樓陽生轉戰河南主政後，原山西省長林武以「三非」身份順位接班，成為中共十九大期間第一位「三非」省委書記。

而「三非」省長（主席）近年卻屢見不鮮，十八大期間有上海市長楊雄、四川省長魏宏、山西省長樓陽生、內蒙古自治區政府主席布小林、江西省長劉奇、湖北省長王曉東、貴州省長孫志剛，以及新疆自治區政府主席雪克來提•扎克爾等，都是破格提拔的地方政府一把手。

當然，如今二十大在即，隨着一系列人事鋪墊的展開，「三非」地方政府一把手數量大增。比如，新任河北代省長王正譜、遼寧代省長李樂成、吉林省長韓俊、江蘇代省長許昆林、浙江代省長王浩、安徽省長王清憲、河南省長王凱、湖北省長王忠林、江西代省長葉建春、四川省長黃強、雲南省長王予波、貴州省長李炳軍、海南省長馮飛和甘肅省長任振鶴，共計14人。料他們將在中共二十大進入中央委員會或中紀委。

同時，6年間從福建副省長輾轉央地，六易崗位，最終主政東部農業大省，鄭柵潔政治資歷與官運之間的落差，反映了其背後「伯樂」的推力。

事實上，福建漳州人鄭柵潔被視為最受器重的閩系力量代表。

據鄭柵潔本人透露，他最初畢業於南京化工學院化工設備腐蝕與防護專業，後在企業工作15年，從機修工起步，逐步升為廠長，但是具體經歷不詳。

從1997年到2008年，鄭柵潔一直在廈門，從一名市轄區區長再到市政府辦公廳再到發改委，一路拾級而上，而當時習近平則於1996年升任福建省委副書記。同時，現任發改委主任何立峰也曾長期在廈門工作，與鄭柵潔存在工作交集，鄭柵潔曾是何立峰的老部下。此後，鄭柵潔在福建省發改委「蹉跎」7年，直到2015年2月由福建省發改委主任晉升副省長，但僅僅在位半年就被召進京，就任能源局副局長。

2017年5月，鄭柵潔從國家能源局副局長突然調任國台辦副主任，成為第一位具有技術官僚身份，也有閩南背景的國台辦副主任。這在當時引起了台灣政壇的關注。但鄭柵潔僅僅任職7個月，就被調往浙江，從此進入仕途快車道。

2017年年底，鄭柵潔以浙江省委常委身份主政寧波，僅半年就兼任浙江省委副書記，2020年快速順位接班浙江省長，完成5年從副部級到正部級的跨越，直到此次北上安徽，再度以僅僅一年的時間完成了他人數年都難以實現的跨越。