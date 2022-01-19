錢大媽敗退北京市場因南北生活差異？內媒析原因或不止於水土不服

社區生鮮連鎖超市「錢大媽」以「不賣隔夜肉」作為理念，近年來在多地擴張，然而其在北京的多家門店近日已經關閉，錢大媽方面更表示包括直營店和加盟店在內，北京的所有門店都將會停業。就「敗北」主要原因，錢大媽歸結為南、北方生活習慣、消費行為差異以及受疫情影響，然而據內媒ZAKER新聞報道，實際原因或不止這些。



錢大媽於2012年在廣東廣州成立，作為「不賣隔夜肉」理念的創造者和社區生鮮連鎖品牌的開拓者，其依靠階梯式打折的營銷手段、加盟商制度和貼近消費者的選址策略快速成長，2015年至今共進行了六輪融資，門店數量在2020年7月至2021年5月增加近1500間，業務範圍亦逐漸由華南地區向北京、天津等北方城市擴展。

不過，北京錢大媽生鮮食品連鎖有限公司近日被北京市東城區市場監督管理局列入經營異常名錄，原因是通過登記的住所或者經營場所無法聯繫。該公司擁有12家分支機構（門店），其中9家門店均於2021年12月註銷，門店最短營業時間不足4個月，目前僅3家門店為存續狀態。

對於敗走北京市場，除了疫情因素，錢大媽還歸結為南、北方生活習慣、消費行為差異，例如在冬天，北方的消費者更習慣一次性購入數日所需的生鮮、蔬菜等，故「不賣隔夜肉」的日清模式就水土不服。

階梯式打折是錢大媽的營銷手段。（ZAKER新聞）

但報道指出，原因或不止如此，盲目擴張的過程中，也留下不少風險。

首先，據悉加盟店佔門店總數超過九成，可各地市場的實際情況不同，很難保證標準化的經營，而「不賣隔夜肉」的理念也會導致很多用戶對價格極為敏感，部分人甚至專門會等到折扣最大或是免費送的時間段才進店搶購，從而導致不少加盟商無法盈利，即使招商時承諾高額利潤，但實際上虧損才是部分門店的常態，有加盟商甚至一年虧損超過50萬元人民幣。

分析指出，實現盈利的加盟店，多數是位於錢大媽的大本營，即廣東，惟在當地積累的規模效益、議價能力、利潤空間，卻並不能照本宣科至其他省市，在供應鏈、管理效能、品牌認知等層面，其他省市的錢大媽面臨着巨大挑戰。