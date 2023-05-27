百度CEO李彥宏預告：很快會推出文心大模型3.5版本

2023中關村論壇5月25日在北京中關村拉開序幕，主題圍繞「開放合作、共用未來」。近期全球都在關注通用人工智能（AGI）的發展，卻也引發了一些爭議。百度創始人暨CEO李彥宏指出，機器不會變成人，也不是該努力方向，如何讓AI變更聰明提高效率，學會與機器共生，不是二元對立。



今屆中關村論壇共有6大板塊的150餘場活動，來自80多個國家和地區的科學家、企業家、投資人與會，包含區塊鏈、高端製造、基因與細胞治療等領域的前沿成果將亮相，30多個國家和地區的2500多個團隊將在中關村交流競技。

今年外界高度關注被封做是「中國版Chat GPT」，由百度研發的「文心一言」。百度創始人、董事長兼CEO李彥宏受邀演講也成為趨勢指標。

百度CEO李彥宏表示，AI在未來40年內會重塑諸多行業的程序。（新華社）

李彥宏指出，百度是全球科技大廠中第一個釋出GPT大模型產品的公司，因為長期的積累和投入，釋出速度才這麼快，「百度早在2019年就釋出文心大模型1.0，此後不斷迭代到2.0、3.0，很快還會推出文心大模型3.5版本。」

「當前正處在一個以大模型為核心的人工智慧新時代，大模型改變了人工智慧，大模型即將改變世界。」李彥宏在《大模型改變世界》為演講題期間如此說道。

百度將其人工智能聊天機器人項目，命名為「文心一言」，英文名ERNIE Bot。（資料照片）

李彥宏認為，大模型成功地壓縮了人類對於整個世界的認知，人工智能再次成為人類創新的焦點，越來越多的人認可第四次產業革命正在到來，而這次革命是以人工智能為標誌的。人工智能的發展方向，正在由辨別式人工智能向生成式人工智能轉變。「有研究機構認為，在未來10年，知識工作者的效率可以提高4倍。」

李彥宏主張，大模型將重新定義人機互動。「過去幾十年，都是輸入一個命令，電腦給予反應。如今，人工智慧的誕生，人們可以用自然語言跟電腦進行互動。」李彥宏強調，「自然語言人機互動會帶來提示詞革命」，這意味未來人們薪酬水準，將取決於提示詞寫得好不好，而不是取決於程式碼寫得好不好

AI未來或許顛覆巿場交易。（Getty）

李彥宏隨後也大方透露，百度很快會正式推出文心大模型的3.5版本。「大模型會催生AI原生應用，未來所有的應用都將基於大模型來開發，百度要做第一個把全部產品重做一遍的公司，不是整合，不是接入，是重做，重構」。

最後，關於外界擔心機器會不會取代人的問題，李彥宏認為，「把機器變成人，不應該是努力的方向。機器很多方面會比人強，但機器變不成人，也沒必要變成人。機器會越來越聰明，能夠幹的事越來越多，效率會越來越高，我們需要與機器共生，而不是二元對立。」