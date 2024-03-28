美中關係全國委員會董事：中國消費市場活力強勁　潛力巨大

撰文：許懿安
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美中關係全國委員會董事會成員哈伯格（Ben Harburg）接受中國環球電視網（CGTN）採訪時稱不同意中國經濟「見頂」論（"China Peak" theory）。他指這些悲觀預測與中國實際情況不符。

CGTN於3月26日發布他的訪問內容。他說，「中國還有很多未開發的領域有待發展。」他指出，隨着城市化進程的推進和農村人口向大城市的遷移，潛在的消費市場潛力巨大。５

他還引用了上海迪士尼樂園的例子，該樂園的門票銷量一直在持續上漲。過去100天售罄，即使在冬季，需求也仍然強勁。

圖為2023年7月8日中國北京釣魚台國賓館內，一名工作人員走過會議會場。財政部長耶倫和中國國務院副總理何立峰在此進行會面。（Reuters）

兩天前，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會見美中關係全國委員會（NCUSCR）董事會主席格林伯格（Evan Greenberg）及和會長歐倫斯（Stephen Orlins）。

王毅強調，中美關係的癥結在於美方將中國定位為最主要戰略競爭對手、最重大地緣政治挑戰，這種錯誤認知導致兩國關係問題不斷，美方領導人所做的承諾也無法轉化為實際行動。

王毅指出，這種局面不符合兩國人民的利益、不符合國際社會的期待，也有違歷史發展的潮流。美方應當同中方相向而行，為兩國人民交往提供更多支持和便利，通過面對面接觸交流不斷增進相互了解，推動兩國關係穩下來、好起來、向前走。

圖為2024年3月26日，王毅（右）與歐倫斯（Stephen Orlins）（左）握手。（中國外交部）

美方表示，美中關係是世界上最重要的一組雙邊關係。保持溝通接觸、確保兩國關係沿着建設性方向前進有利於整個世界。美中關係始於接觸，接觸並不意味着妥協，而是兩國關係健康正確發展的唯一途徑。美中關係全國委員會願繼續為推動兩國交流接觸發揮積極作用。

圖為2024年3月26日，王毅（右）在北京會見格林伯格（Evan Greenberg）（左）。（中國外交部）
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