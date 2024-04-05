英國政界爆桃色陷阱　議員認向交友APP網民提供其他議員電話資料

英國政界爆出桃色陷阱風波，先有外媒4月3日指有12名政界人物收到調情短訊，部份附有裸照，再到4月5日保守黨議員William Wragg承認曾與一名透過交友手機程式（APP）認識的陌生網民互傳照片，到最後更把一些其他議員的私人電話號碼給予對方。



這次風波始於《政治報》歐洲版（Politico）4月3日報道，英國政界有12人在WhatsApp收到可疑的調情短訊，部份附有裸照，報道未有公開這12人姓名，但指包括一名政府部長，也有議員、前議員、政界記者等。

他們收到的短訊來自兩個可疑電話號碼，分別自稱為Abi與Charlie。報道指有2名議員回覆過這些短訊，發送自己的「露骨」照片。

英國保守黨議員William Wragg於2022年10月在社交網站上傳的圖片（X@William Wragg）

事件在5日再迎來進展，36歲保守黨議員William Wragg向《泰晤士報》承認，他曾透過交友程式Grindr認識一名陌生男子，兩方聊天後互傳照片，他指「我們原本打算見面、喝一杯，但後來並沒有。然後他開始詢問他人的電話。」

他表示自己很擔心，因對方掌握有自己的「材料」。據《太陽報》指，William Wragg曾把自己裸照傳給對方。

他稱對方沒有放過他，會詢問他人的事，「我給了他們一些（電話）號碼，而不是全部。我告訴他停下來。但他操縱了我，現在我傷害了其他人。」他對受影響者致歉。