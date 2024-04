意大利北部一處大壩的水力發電廠4月9日發生爆炸,已知造成至少3人死亡、4人失蹤,另有3人重傷送院。當地官員稱,初步跡象顯示事故或因渦輪機缺陷引起。



2024年4月9日,意大利一座水力發電廠發生爆炸後冒出濃煙。(Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. DO NOT OBSCURE LOGO.)