沙利文：美國和盟友料加強南海聯合巡邏

美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在美日元首峰會前夕說，南海未來將有更多聯合巡邏。



路透社報道，美國總統拜登（Joe Biden）星期三（4月10日）在華盛頓會見日本首相岸田文雄，星期四（11日）他還將與岸田文雄和菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）在白宮舉行三邊首腦峰會。

美國、澳洲、菲律賓和日本7日剛在菲律賓巴拉望島（Palawan Island）西北近海的南海海域舉行首次聯合海上演習，為期一天的演習內容包括反潛戰、艦船通訊、編隊航行訓練。

南海為戰略航道，中菲近期在此爭議海域一再發生爭端。美日菲峰會內容將包括反擊中國的方法。

沙利文9日在白宮的例行簡報會說：「在海軍巡邏方面，三邊（美日菲）加澳洲的聯合海上演習剛剛結束，這是一種新形式的四邊聯合海軍巡邏，所以你們可以期待未來將看到更多這樣的巡邏。」

另外，澳英美安全協議（AUKUS）夥伴將探討日本參與AUKUS第二支柱的可能性，這是美日元首峰會的討論議題。

沙利文透露，AUKUS三國「準備與其他夥伴攜手合作，新夥伴可以添加我們的力量，而日本正是其中一個具備這種能力的國家。」

他說：「日本可以成為AUKUS的關鍵貢獻者。明天兩位領導人將發表講話，你們到時就會了解我們的前進方向。」

沙利文還透露，拜登和岸田文雄將宣佈加強美日國防與安全合作及太空探索計劃。

美國駐日本大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）9日早前說，駐日美軍的指揮態勢將出現「根本變化」，以進一步加強協調機制。他也說，一個新的駐日美軍總部計劃於明年公布，這將增強日本應對中國的威懾力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

