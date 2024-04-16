澳洲悉尼商場襲擊案兇手疑針對女性　父：他結交不到女友極沮喪

澳洲警方懷疑悉尼商場持刀襲擊案中的兇手以女性作為目標後，英媒《電訊報》4月15日報道，疑兇父親安德魯（Andrew Cauchi）對此回應指，兒子缺乏社交能力又急於結交女友，為此極度沮喪。



安德魯向傳媒指兒子考奇( Joel Cauchi ，暫譯）「病得很重」，他回應有關針對女性一事稱「因為他想要一個女朋友，但又沒有社交能力，他極度沮喪。」

美國廣播公司（ABC）引述澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，襲擊者按性別分類施襲令人擔憂。

澳洲新南威爾斯州（New South Wales）警署署長韋伯（Karen Webb）4月15日表示，疑兇似乎主要針對女性施襲。案中6名遇襲死者中，5人都是女性。

考奇的母親則指兒子的成長環境良好，有很多朋友，直至他18歲時被診斷患有思覺失調。

他在藥物治療和家人幫助下獲得大學學位，並擔任英文補習教師。但報道談到考奇在近來數個月停止服用藥物，並通過網絡賣春。

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