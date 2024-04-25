涉嫌試圖推翻美國2020年大選結果　多人被控以重罪

美國亞利桑那州大陪審團當地時間4月24日對與特朗普（Donald Trump）2020年總統競選活動有關的7名律師、助手以及11名亞利桑那州共和黨人提出重罪指控，指他們涉嫌試圖推翻2020年大選該州投票結果。



一些美媒如美國全國公共廣播電台（NPR）及美聯社等根據起訴書上的資訊，指出被起訴的人包括前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）、曾任特朗普律師的朱利亞尼（Rudy Giuliani）及伊斯特曼（John Eastman）。他們被指控在2020年大選後試圖將該州的選舉人票授予特朗普而不是拜登（Joe Biden）。

起訴書上尚有7人名字被隱去，亞利桑那州檢察總長梅斯（Kris Mayes）說，當起訴書送到所有人手上後，其身份便會公開。他們涉及包括欺詐、偽造和共謀等重罪。

美國前總統特朗普在起訴書被列「未被起訴的同謀」。圖為特朗普「封口費」案當地時間2024年4月22日開庭，特朗普出席庭審。特朗普一方堅決否認所有指控。圖為特朗普離開法庭後對着媒體鏡頭發言。（Reuters）

同遭指控的還有那些在2020年12月14日簽署文件，稱特朗普是合法獲勝者的共和黨人，其中包括前州黨主席沃德（Kelli Ward）、州參議員霍夫曼（Jake Hoffman）和共和黨全國委員會成員鮑耶（Tyler Bowyer）等。

特朗普沒受到指控，但起訴書將他列為「未被起訴的同謀」。文中指一批「未被起訴的同謀」包括一名美國前總統，這顯然是指美國前總統特朗普（Donald Trump）。