韓國總統夫人金建希「手袋門」　案中牧師：還有其他人排隊行賄

據韓聯社5月13日報道，向韓國總統尹錫悦夫人金建希行賄名牌包的旅美牧師崔在永（音譯，최재영）當天到案受訊。他向媒體披露，除自己外，還有其他人在金建希辦公室走廊排長隊等待向她行賄。



報道稱，崔在永當地時間13日早上以嫌疑人身份抵達首爾中央地方檢察廳接受訊問。對於自己偷拍行賄過程被批「釣魚採訪」，他表示，暗訪並非犯罪行為，而是為保障國民知情權完全可以採用的方式。因了解總統夫婦，所以以偽裝的方式暗訪，「向國民揭露兩人的真面目」。

被問到為何決心曝料金建希收受名牌包，崔在永稱，他曾就楊平高速公路終點改為外戚名義地皮附近一事批評金建希，後者反而認為自己被假新聞所騙，因此自己決定揭發此事。

韓國《中央日報》此前報道，總項目費約1.7695萬億韓圜（約100.9億港元）的首爾-楊平高速公路路線規劃2021年便已通過可行性調查，但於2023年5月突然變更路線規劃。最終方案更改了終點並增設1個出入口，工程總費用較此前預估值增加了約1000億韓圜。

在野黨共同民主黨等就此提出質疑，認為其目的是為了給金建希一家開後門，因為變更後的路線終點站至金建希一家擁有的土地只有500米距離。共同民主黨懷疑，在改變路線的過程中有上級的不正當施壓，點燃了特惠爭議。為平息爭議，韓國國土交通部去年7月全面叫停此項目。

崔在永13日對媒體表示，負責治國理政的總統和其配偶應清廉如水，但卻非如此；此事本質是金建希企圖集中總統權力，甚至將其私有化。據他主張，除自己外，還有其他人在金建希辦公室走廊排長隊等待向她行賄。

同日，韓國負責指揮偵辦金建希涉嫌收受名牌包、操縱股價案件的首爾中央地檢檢察長換人，引發爭議。

據韓聯社報道，韓國法務部13日對大檢察廳39名檢察官進行人事任免，根據新的人事安排，首爾中央地檢檢察長宋康鎬獲任釜山高檢檢察長，全州地檢檢察長李昌洙獲任首爾中央地檢檢察長。

韓國總統尹錫悅與妻子金建希2023年11月20日訪問英國（REUTERS）

報道指出，這距離首爾中央地檢組建專案組偵辦金建希收包案僅過10天。此外，首爾中央地檢還負責調查金建希涉嫌操縱德意志汽車公司股價案件。

韓國網媒「首爾之聲」去年11月報道稱，金建希於2022年9月13日從崔在永處收受價值相當於300萬韓圜（約1.7萬港元）的名牌包，併發布了現場視頻。據悉，該視頻由崔在永用手錶偷拍，禮品和手錶則由首爾之聲準備。首爾中央地方檢察廳刑事一部當天將就崔在永向金建希行賄的原委、目的和請託等具體細節進行訊問。

5月9日，尹錫悦就夫人收受名牌包一事向國民致歉。他當天在首爾龍山總統府舉行就職兩周年國民報告會暨記者會時就夫人金建希收受名牌包一事表示，「因妻子不夠明智的處事方式讓國民擔憂，我就此表示歉意」。不過，韓聯社次日報道說，在尹錫悦致歉後，龍山總統府9日晚些時候向該媒體透露，這是尹錫悦在未經與幕僚事先討論的情況下當場做出的發言，他們並沒有預料到總統會道歉。

據《東亞日報》，韓國蓋洛普10日在尹錫悦就任兩周年之際公布的輿論調查結果顯示，對尹錫悦履行總統職務的肯定評價為24%、否定評價為68%。蓋洛普表示，24%的肯定評價是韓國曆代總統就任兩周年的支持率中最低的。負面評價的理由依次為「經濟、民生、物價」（19%）、「溝通不足」（19%）、「獨斷、剛愎自用」（7%）。

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