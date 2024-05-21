中俄外長會面　王毅：信俄方繼續在核心利益問題支持中方

中共中央政治局委員、外交部長王毅在與俄羅斯外長拉夫羅夫會面時談到台灣問題，稱相信俄方會繼續在涉及中方核心利益問題上給予中方堅定支持。



據中新社報道，當地時間5月20日，王毅在阿斯塔納出席上海合作組織外長會議期間與拉夫羅夫會面。

王毅說，雙方要籌備好年內雙邊交往，繼續加大相互支持，穩固合作基本盤，維護好中俄共同周邊的安全穩定。

談到當天舉行的賴清德就職儀式，王毅說，需要指出的是，不管台灣島內局勢如何變化，都改變不了台灣是中國一部分這一鐵的事實，阻撓不了中國終將統一、也必然統一的歷史大勢。

2024年5月20日，賴清德宣誓就職。（台灣總統府提供）

他說，俄總統普京在勝選後的講話中特別強調，台灣是中國的一部分，中方對此高度讚賞。相信俄方會繼續在涉及中方核心利益問題上給予中方堅定支持。

王毅還說，當前形勢下，一個緊密團結、合作共贏的上合組織不僅符合各成員國共同利益，也順應世界多極化的時代潮流。中方願同俄方密切協作，同其他成員國一道，把穩上合組織的前進方向，共同維護好地區安全、穩定、發展大局，推動全球治理朝着更加公正合理的方向發展。

拉夫羅夫說，普京再次當選後很快出訪中國，充分顯示了俄中夥伴關係的特殊性和重要性，感謝中國朋友為普京訪華做出的周到安排。

他說，在台灣問題上，俄方支持中國實現國家統一，這一立場非常明確。

雙方還就中東局勢、烏克蘭危機、朝鮮半島等共同關心的國際地區問題交換了意見。