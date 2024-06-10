孫衛東斥美國部署中程導彈　將亞太拉入軍備競賽漩渦

中國外交部網站6月9日消息，當地時間2024年6月8日下午，外交部副部長孫衛東在老撾萬象出席東亞合作系列高官會後，現場接受記者採訪。



一、問：此次東亞合作系列高官會取得了哪些積極進展？今年合作重點是什麼？

答：在剛剛結束的東亞合作系列高官會上，地區國家圍繞「東盟：加強聯通和韌性」主題，重點就當前形勢下把握東亞機製發展正確方向、推進各領域務實合作等深入交流，達成廣泛共識，為今年東亞合作領導人系列會議和外長會做準備。

東盟與中日韓（10+3）是東亞合作主渠道，各方積極評價《10+3合作工作計劃（2023-2027）》落實進展，支持深化財金、糧食安全、電動汽車、數字經濟、綠色經濟、社會人文等領域合作，高質量實施《區域全面經濟夥伴關係協定》，加強區域供應鏈聯通。東亞峰會是領導人引領的戰略論壇，各方普遍支持發揮峰會作用，推動政治安全和經濟發展「兩個輪子」平衡轉動，促進建設性對話交流，拓展新興領域合作。東盟地區論壇是亞太最主要的多邊安全對話與合作平台，各成員強調，要繼續推進建立信任措施，深化務實合作，穩步開展預防性外交，為地區持久和平作出積極貢獻。

2024年4月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見美國與中國國旗。（Reuters）

二、問：此次東亞合作系列高官會是否討論了國際地區形勢和熱點敏感問題？

答：高官會上，中方強調亞太是和平發展的高地，支持東盟中心地位，支持以東盟方式推進區域安全合作，支持以和平手段解決分歧和爭端，呼籲樹立平等、合作的安全理念。中方重申堅持協商一致、照顧各方舒適度等原則，豐富合作議題，積極應對網絡安全、氣候變化、人工智能等新興挑戰，維護共同安全利益。中方明確支持以東盟為中心的區域安全架構，堅持開放共贏理念，兼顧各方訴求，包容各方利益，構建均衡、有效、可持續的區域安全架構，而不是另起爐灶，搞封閉排他的小圈子、小集團。

會議就巴以衝突、烏克蘭危機、朝鮮半島、緬甸、氣候變化、網絡安全、人工智能等國際地區熱點問題和新興領域合作交換了意見。中方闡述了在有關問題上的原則立場，對美西方涉華謬論予以嚴正駁斥。

當地時間2024年6月8日下午，中國外交部副部長孫衛東在老撾萬象出席東亞合作系列高官會後，現場接受記者採訪。（中國外交部）

關於南海問題，中方指出，目前南海的最大安全挑戰來自域外，以美國為首的域外勢力從地緣政治目的出發，操弄集團政治和陣營對抗，推進在南海軍事部署和行動，挑唆激化涉海分歧和矛盾，損害沿岸國正當權益。中國對南海諸島擁有無可爭辯的主權，致力於按照「雙軌思路」，同南海當事國通過對話協商妥善管控爭議；同東盟國家全面有效落實《南海各方行為宣言》，積極推動「南海行為準則」磋商不斷取得新進展，共同維護南海和平穩定大局。

針對美國在本地區部署中程導彈系統，中方指出，美方做法將本地區拉入軍備競賽漩渦，將整個亞太地區置於地緣衝突的陰影之下，嚴重開歷史倒車，嚴重危害地區國家安全，嚴重破壞地區和平穩定。中方堅決反對冷戰思維和陣營對抗，堅決反對任何域外勢力在本地區挑起軍備競賽，堅決反對將地區國家當作霸權工具和地緣戰略「棋子」。

東盟等與會國家普遍強調，要和平不要戰亂、要對話不要對抗、要團結不要分裂，呼籲加強互利合作、促進共同發展，攜手維護東亞地區長期和平穩定這一來之不易的良好局面。和平、發展、合作、共贏是亞洲地區人心所向、大勢所趨，地區國家應共同為此作出積極努力。