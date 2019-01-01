曼徹斯特火車站發生斬人案　3人受傷　疑犯被捕時高呼「真主」

英國曼徹斯特維多利亞火車站（Manchester Victoria Station）周一（12月31日）晚上發生持刀傷人案，一名疑犯在車站內斬傷三人後被捕，傷者包括一名警員，以及一男一女。現時未知行兇動機。當局指反恐警察已介入調查事件，但無情報顯示存在廣泛威脅。

事發於當地時間晚上大約8時52分，有目擊者指一名男子手持一把長廚刀在維多利亞站的電車月台襲擊途人，英國交通警察（BTP）派員到場制止，混亂間一名警員肩部受刀傷，疑犯最終被制伏。事件中另外有一男一女受傷，他們已經送院救治。

《曼徹斯特晚報》引述目擊者稱，疑兇被警察制服時高呼「真主」，並指「如果你們繼續轟炸其他國家，這種事會繼續發生」。

曼徹斯特警方其後封鎖事發月台調查，當局暫時沒有公開疑兇身份及動機。

維多利亞站是曼徹斯特市內其中一個主要車站，而與該站相鄰的曼徹斯特競技場（Manchester Arena）曾經在2017年5月22日遭受恐襲，當時美國女歌手Ariena Grande正舉行演唱會，臨近尾聲時一名男子突然在場內引爆身上炸彈，造成23人死亡。

Just been very close to the most terrifying thing. Man stabbed in Manchester Victoria station on tram platform. Feet from me, I was close to jumping on the tracks as attacker had long kitchen knife. Totally shaken. This is seriously messed up. pic.twitter.com/CnUw7j2TOT — ᔕᗩᗰ ᑕᒪᗩᑕK (@Clack_Sam) 2018年12月31日

（英國太陽報／曼徹斯特晚報）