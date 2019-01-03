朝鮮駐意國代理大使疑變節脫北　申請庇護欲逃往其他西方國家

韓聯社周四（3日）引述韓國國家情報院報道，朝鮮駐意國大使館代理大使曹成吉（音譯，Jo Song-gil）與妻子在2018年11月初離開使館後行蹤不明。《衛報》引述消息指，他已向意大利要求人身安全保護，並打算逃往另一西方國家，成為「脫北者」。

韓國議員金敏基（音譯，Kim Min-ki）表示，曹成吉在2018年11月初與妻子突然離開大使館，此後音訊全無。

有知情人士透露，48歲的曹成吉12月已向意大利尋求政治庇護，現於安全地方受到保護，意國正考慮具體的處理方案。

意大利在2017年為了抗議朝鮮核試驗，驅逐當時的朝鮮駐意大利大使文正南（音譯，Mun Jong-nam），曹成吉在同年10月擔任代理大使。

朝鮮駐意國大使：朝鮮駐意國大使館代理大使曹成吉（右二）11月初離開使館後行蹤不明，懷疑變節。圖為曹成吉在2018年3月20日於意大利北部一場文化活動中，手持「羅韋西托和平鐘」（Bell of Peace of Rovereto）的模型拍照。（美聯社）

由於以往曾有不少朝鮮駐外官員逃亡西方國家，例如2016年變節脫北的朝鮮駐英國大使館前公使太永浩（Thae Yong-Ho），因此朝鮮派駐外交官時，通常會將他們部分家人留在平壤。

而曹成吉可以帶着妻子和孩子到羅馬生活，說明他很可能出身自朝鮮權力核心的家庭。

（韓聯社 / 衛報）