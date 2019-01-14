澳洲遭受熱浪侵襲　過百萬魚類死亡　當局警告或再有生態災難

即時國際
撰文：
最後更新日期：

澳洲氣象部門周一（14日）警告，全國大部分地方將會受到熱浪侵襲，悉尼及南澳的氣溫可能超過40度。新南威爾斯省（NSW）政府更指炎熱氣候將會令河流的魚類缺氧死亡，造成生態災難。

澳洲氣象局（BoM）氣象專家那蘭摩爾（Dean Narramore）表示，南澳將最受熱浪影響，當地可能會連續五天的氣溫持續在45度以上，比平時每年大約有五至十日出現如此情況更為嚴重。另外墨爾本的氣溫亦會維持在30度或以上，悉尼西部在未來數天的氣溫預計高企40度以上。

另外受到持續的炎熱天氣影響，新南威爾斯省的達令河（Darling River）的河水受熱，刺激藻類大量繁殖，引起藻華（algal bloom）現象。藻類繁殖到一定度程度時又相繼死亡，而腐敗分解又大量消耗氧氣，導致水中氧氣耗盡，使水質變壞，水中生物因而缺氧死亡。當局早前在達令河流域發現過百萬條魚類屍體，組成長達40公里的「魚鏈」。即使當局派人清理，但由於炎熱天氣持續，因此政府擔心類似的生態災難將再次發生。

熱浪侵襲澳洲多地　西澳氣溫高達49度
澳洲塔斯曼尼亞山火　天空染紅似足世界末日
官網照片改圖失敗　澳洲總理有兩隻「左腳」網民狂笑
澳洲墨爾本「地鐵刺客」　座椅插20多根縫紉針　事主急往驗血

（澳洲SBS電台／澳洲廣播公司）

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。