澳洲遭受熱浪侵襲　過百萬魚類死亡　當局警告或再有生態災難

澳洲氣象部門周一（14日）警告，全國大部分地方將會受到熱浪侵襲，悉尼及南澳的氣溫可能超過40度。新南威爾斯省（NSW）政府更指炎熱氣候將會令河流的魚類缺氧死亡，造成生態災難。

澳洲氣象局（BoM）氣象專家那蘭摩爾（Dean Narramore）表示，南澳將最受熱浪影響，當地可能會連續五天的氣溫持續在45度以上，比平時每年大約有五至十日出現如此情況更為嚴重。另外墨爾本的氣溫亦會維持在30度或以上，悉尼西部在未來數天的氣溫預計高企40度以上。

另外受到持續的炎熱天氣影響，新南威爾斯省的達令河（Darling River）的河水受熱，刺激藻類大量繁殖，引起藻華（algal bloom）現象。藻類繁殖到一定度程度時又相繼死亡，而腐敗分解又大量消耗氧氣，導致水中氧氣耗盡，使水質變壞，水中生物因而缺氧死亡。當局早前在達令河流域發現過百萬條魚類屍體，組成長達40公里的「魚鏈」。即使當局派人清理，但由於炎熱天氣持續，因此政府擔心類似的生態災難將再次發生。

A hot air mass over the interior of #WA will migrate across to southeast #Australia over the coming days. Hot days and warm nights ahead for those areas. For latest forecast and warnings visit https://t.co/4W35o8i7wJ pic.twitter.com/LfwdbhnhBG — Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) 2019年1月12日

（澳洲SBS電台／澳洲廣播公司）