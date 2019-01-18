英國97歲菲臘親王遇交通意外　相撞後車輛翻側　目擊者：明顯受驚

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英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的丈夫菲臘親王（Prince Philip）周四（17日）駕車外出時遇上交通意外，白金漢宮（Buckingham Palace）的聲明指他並沒有任何大礙，只是受驚。

英國廣播公司（BBC）報道，現年97歲的菲臘親王駕駛一輛Range Rover 汽車，在英女王位於諾福克郡（Norfolk）的桑德林漢姆莊園（Sandringham House）附近發生意外，當時他的座駕駛入A149號公路時，與另一輛車相撞後翻側。

王室發言人引述多名目擊者表示，多名途人在事發後立即協助菲臘親王爬出汽車，當時他仍然清醒，不過明顯受驚，其後已經返回桑德林漢姆莊園並接受醫生檢查。而諾福克郡警方指另一涉事車輛上有兩名輕傷者。

菲臘親王在2017年8月宣布結束個人公務活動，為他超過半世紀、總數達2.2萬次以上的王室單獨公務劃上句號。他之後除了與英女王及至室成員出席官方活動外，已經甚少公開露面，不過在最近一次的王室聖誕日彌撒則不見他的身影。

英國菲臘親王周四（17日）駕車外出時遇上交通意外，由當地傳媒取得的照片可見，菲臘親王的座駕意外後翻側。（KL.FM96.7照片）

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（英國廣播公司）

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