【新聞背後】莫迪派糖有原因　民望大跌失業率新高　如何挽狂瀾？

印度莫迪（Narendra Modi）政府周五（1日）公布新一份財政預算案，加碼「派糖」予農村居民與中產人士，當中與快將在5月舉行的大選不無關係。 執政5年的總理莫迪（Narendra Modi）連任之路亮起紅燈。《今日印度》上周六（1月25日）公布民調，莫迪民望由2017年高峰時期的65%支持度，大幅下滑至46%。 失業率高企、農業經濟積弱等問題觸發民怨四起，雖然莫迪所屬的執政黨印度人民黨（BPJ）預料在大選仍然有機會成為第一大黨，但未必足以取得逾半數支持，或需要跟反對派籌組執政。 究竟莫迪當前面對最大難關是什麼？政府又推出什麼舉措，以圖挽回劣勢？

廢鈔政策觸發不滿

最有機會挑戰莫迪總理之位的對手是國大黨（Congress Party）主席拉胡爾甘地（Rahul Gandhi）。隨着莫迪民望不斷下滑，此消彼長下，甘地的支持率由兩年前的10%大增至34%。

莫迪何時開始面臨信心危機？歸根究底是其推出多項不甚歡迎的新措施。2016年11月，印度政府聲稱為了打貪，宣布廢除國內的500及1000盧比紙幣；之後又推出稅改，讓小企業及商販叫苦連天，多間工廠關閉。

2018年12月，人民黨在地方選舉遭遇大敗，率先反映執政黨管治危機。而當局遲遲不願公布的全國失業率數字，亦正好呼應是次選情。

印度5月大選：反對派領袖拉胡爾甘地（Rahul Gandhi）是莫迪總理的有力對手，兩年間他的支持度增加24%。（Getty Images）

「人口紅利」失效 年輕人失業率高

英國廣播公司（BBC）引述一份外洩政府報告指，印度最新失業率是6.1%，是1972至1973年有紀錄以來最高的一次。2011至2012年度，失業率只有2.2%。這批失業大軍當中，以15至29歲的年輕人比例尤為高。

年輕人找不到工作，惟印度就是一個非常年輕的大國，65%人口年齡均在35歲以下。過去多年，年輕勞動力被推崇為國家經濟增長的強勁「馬力」。理想的情況下，每年逾千萬新鮮人投入職場，推動消費，從而帶動經濟騰飛。然而，這道「人口紅利」方程式並不奏效。

印度經濟及官僚架構並不鼓勵創業或創造就業，繁複的監管條文以及緩慢的改革窒礙經濟發展。2016年廢除500及1000盧比紙幣政策，遭受不少非議。這兩款面值貨幣本來佔了流通貨幣的86%，對於十分依賴現金交易的農戶及小商販尤為重要。部分小企業因為一時周轉不靈而倒閉。年輕人首當其衝，成為被辭退的一群。

印度5月大選：距離大選不足半年，莫迪政府頻頻出招拉攏選民。政府2月1日推出新法，限制亞瑪遜等電商割價式傾銷，以保障本地小商戶。（Amazon India／Facebook）

國民派糖、規管外商迎選戰

為了迎戰5月大選，莫迪政府已經採取或考慮推行多項民粹措施，爭取農民、中小企老闆及其他貧窮人口的支持。

這些「倒錢式」舉措包括更改銷售稅規則，再額外豁免200萬小商戶交稅。路透社報道，政府同時考慮向他們提供低息貸款、免費意外保險等「福利」。

農業界別亦是莫迪政府重點拉攏對象。彭博社指出，印度13億人口當中，大約8億人直接或間接依賴農業為生，因此成為最有「牙力」的選民。政府正考慮向他們提供直接補貼或免息貸款。

選戰當前，美國網購巨企亞馬遜（Amazon）及沃爾瑪（Walmart）旗下的印度網購平台弗利普卡特公司（Flipkart）亦成為印度政府整治目標。美國有線新聞網絡（CNN）報道指，周五（2月1日）起，當地推出新法，禁止國內網購平台割價式傾銷，以及銷售自己公司有份投資的產品，以保障小商戶及零售商的利益。

（綜合報道）