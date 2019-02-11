泰選舉委員會稱皇族應置身政治外　烏汶叻公主「被DQ」

泰國3月24日舉行大選，泰護國黨（Thai Raksa Chart Party，前譯「泰愛國黨」）上周五（8日）公布，由烏汶叻公主（Princess Ubolratana）代表該黨競逐總理之職，震撼全國。然而泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）上周五晚上開腔反對。 泰國選舉委員會周一（11日）宣布決議，呼應泰王的說法，稱皇室成員成置身政治之外。此舉無疑是宣布公主已失去參選資格。

烏汶叻公主是已故泰王普密蓬（Bhumibol Adulyadej）與王後詩麗吉（Queen Sirikit）的長女，也是現任泰王的長姊，現年67歲。她1972年放棄銜頭下嫁美國人彼德・拉茲・詹森（Peter Ladd Jensen）。兩人育有3名子女，惟在1988年離婚。她在2001遷回泰國居住。如今她的銜頭是Tunkramom Ying，意思是「攝政王后的女兒」（Daughter to the Queen Regent）。

公主成為泰護國黨唯一提名的總理候選人。這是該國首次有皇室成員參政並競選總理。她的競選對手將包括尋求連任的現任總理巴育。

泰護國黨由泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）的親信成立，是為泰黨（Pheu Thai Party）的分支。公主上周五在社交網站回應說，她已放棄王室頭銜，沒有任何特權。

有意見認為她參選是將矛頭指向巴育（Prayuth Chan-ocha）的軍政府。軍方在公主宣布參選後，質疑這個決定有違禁止政黨利用皇室助選的選舉法，促請選委會考慮是否需要判定其提名無效。