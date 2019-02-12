美電視節目主持「自爆」10年冇洗手：細菌是看不見　所以不存在

美國霍士新聞台（Fox News）主持人赫格塞思（Pete Hegseth）周日（10日）主持清談節目《Fox and Friends》期間表示，自己10年來從不洗手。赫格塞思解釋，因為他覺得細菌「這東西看不見，所以並不真實存在」。

他表示，「我2019年立下決心，就是在直播出期間（公開）講我在幕後（想）講的話。」

上述言論在黃金時間電視節目上播出後，引發網民熱烈討論。

霍士主持人赫格塞思（Pete Hegseth）自爆10年不洗手：赫格塞思發表「細菌看不見就不存在」論後，女主持人伊爾哈特（Ainsley Earhardt）當場大笑。（電視影片截圖）

美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）指出，「定期洗手是去除細菌的最佳方法之一 ，（可以）避免生病，並防止傳染細菌給他人。」

赫格塞思是美國總統特朗普（Donald Trump）喜愛的主持人，《Fox and Friends》也是他喜愛的電視節目。不過特朗普有潔癖，他在1997年出版的書《回歸的藝術》（The Art of the Comeback）中曾寫道，「美國社會的詛咒之一就是握手這種簡單行為。」不知道當他發現赫格塞思這位朋友是如此「特立獨行」之時會作何感想。

赫格塞思曾多次採訪特朗普。《華盛頓郵報》曾報道，赫格塞思一直是特朗普的知己，特朗普在決定誰是退伍軍人事務部（Department of Veterans Affairs）部長時，他是候選人之一。

特朗普實在不必因朋友這麼說而過於驚訝。赫格塞思後來接受《今日美國報》訪問時說，他原意是開個玩笑。他說人們活在一個必須帶着酒精搓手液出街的社會，「好像一天要消毒1.9萬次才能拯救他們（免於生病）一般」。他說自己會好好照顧自己，不會全天候對所有事情都這麼執着。

霍士主持人赫格塞思（Pete Hegseth）自爆10年不洗手：赫格塞思表示，他是真的從不洗手。（電視影片截圖）

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（綜合報道）