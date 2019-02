美電視節目主持「自爆」10年冇洗手：細菌是看不見　所以不存在

美國霍士新聞台(Fox News)主持人赫格塞思(Pete Hegseth)周日(10日)主持清談節目《Fox and Friends》期間表示,自己10年來從不洗手。赫格塞思解釋,因為他覺得細菌「這東西看不見,所以並不真實存在」。

他表示,「我2019年立下決心,就是在直播出期間(公開)講我在幕後(想)講的話。」

上述言論在黃金時間電視節目上播出後,引發網民熱烈討論。

霍士主持人赫格塞思(Pete Hegseth)自爆10年不洗手:赫格塞思發表「細菌看不見就不存在」論後,女主持人伊爾哈特(Ainsley Earhardt)當場大笑。(電視影片截圖)

美國疾病控制和預防中心(Centers for Disease Control and Prevention,CDC)指出,「定期洗手是去除細菌的最佳方法之一 ,(可以)避免生病,並防止傳染細菌給他人。」

赫格塞思是美國總統特朗普(Donald Trump)喜愛的主持人,《Fox and Friends》也是他喜愛的電視節目。不過特朗普有潔癖,他在1997年出版的書《回歸的藝術》(The Art of the Comeback)中曾寫道,「美國社會的詛咒之一就是握手這種簡單行為。」不知道當他發現赫格塞思這位朋友是如此「特立獨行」之時會作何感想。

赫格塞思曾多次採訪特朗普。《華盛頓郵報》曾報道,赫格塞思一直是特朗普的知己,特朗普在決定誰是退伍軍人事務部(Department of Veterans Affairs)部長時,他是候選人之一。

特朗普實在不必因朋友這麼說而過於驚訝。赫格塞思後來接受《今日美國報》訪問時說,他原意是開個玩笑。他說人們活在一個必須帶着酒精搓手液出街的社會,「好像一天要消毒1.9萬次才能拯救他們(免於生病)一般」。他說自己會好好照顧自己,不會全天候對所有事情都這麼執着。

霍士主持人赫格塞思(Pete Hegseth)自爆10年不洗手:赫格塞思表示,他是真的從不洗手。(電視影片截圖)

