美國參議員周三(27日)公布調查報告指出,中國在美國成立上百間孔子學院,完全受北京掌控,呼籲加強對孔子學院的監督。

參議院常設調查小組委員會(Permanent Subcommittee on Investigations)公布名為《中國對美國教育系統影響》(China's Impact on The U.S. Education System)的報告。

報告指出,中國自2004年起在全球廣設孔子學院,在美國有百多所。調查小組估計,中國自2006起至今已經在美國校園投入1.58億美元(約12.3億港元)設立孔子學院。

孔子學院由中國政府出資設立,提供語言課程和舉辦文藝活動,全美有519所學校設有孔子學堂。

(中央社/美聯社)