伊拉克摩蘇爾超載渡輪沉沒　增至94死

伊拉克北部城市摩蘇爾（Mosul）一艘疑似超載多倍的渡輪周四（21日）沉沒，死亡人數增至最少94人，包括19名兒童與61名女子，另有55人獲救。 總理阿卜杜勒邁赫迪（Adel Abdul Mahdi）下令嚴正調查事故，尋找責任誰屬，並宣布全國哀悼3天。當局目前已拘捕9名渡輪工人。

伊拉克沉船：有民眾拍下渡輪出事時的片段。（美聯社）

事發於摩蘇爾底格里斯河（River Tigris），當時渡輪接載民眾前往附近一座小島Umm Rabaen，慶祝名為Nowruz的庫爾德族新年節日。渡輪途中突然急劇向右翻沉，多人跌入河中。

摩蘇爾民防部門負責人哈利勒（Husam Khalil）表示，渡輪超載數倍，「它通常承載50人。意外發生前船上有250人。」

英國廣播公司（BBC）報道，事後有9名渡輪工人被捕，渡輪船主及小島主人遭禁止出境。

河水水位上漲或是間接導致超載渡輪翻沉的原因之一。尼尼微（Nineveh）市長稱政府日前已警告由於水庫開閘洩洪，水位會上升。底格里斯河在這段時間水位通常會上漲，原因是來自土耳其山上積雪融化。此外這段期間河水水位因雨季進一步上漲，比之前數年都要高。

（英國廣播公司／路透社）