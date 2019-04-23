【持續更新】斯里蘭卡總理矢言杜絕恐怖主義　緝捕極端組織成員

斯里蘭卡周日（21日）發生連環炸彈襲擊，多間教堂及酒店爆炸，造成最少321人死亡，500人受傷。以下是截至周二（23日）所知道的，及後續發展。

連環爆炸兩天後 目前已知情報

死亡人數已增至321人，超過500人受傷 死者最少來自12個國家 至今已有40人被捕 當地時間周一午夜起進入緊急狀態 當地時間周二清晨4時解除宵禁 仍未有組織承認責任，但矛頭直指當地極端組織「全國認主學大會組織」（National Thowheeth Jama'ath，NTJ）

【18:45】極端組織ISIS就是次連環襲擊承認責任，但沒有提供任何證據。

【21:07】斯里蘭卡總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）周二在議會說，該國政府將盡快捉拿涉及策動周日（21日）連環爆炸的極端組織「全國認主學大會組織」成員。

他說，「全國認主學大會組織」與一個國際恐怖組織網絡有關，「我們將採取一切措施，杜絕恐怖主義在斯里蘭卡重新抬頭。」

此外他說執法人員會跟進有關襲擊與極端組織ISIS有關的線索：「我相信它們可能有關。」

斯里蘭卡連環襲擊：斯里蘭卡尼甘布的聖塞巴斯蒂安教堂（St. Sebastian's Church）4月21日當天受襲，圖為閉路攝錄鏡頭拍得疑似「人肉炸彈」進入教堂的一刻。（路透社）

【16:55】新西蘭保安專家布坎南（Paul Buchanan）表示，斯里蘭卡與新西蘭基督城的恐襲看來無關。他說，從一連串襲擊的協調以及政府內部之前已接獲警告但將之忽視的情況看來，這是不太可能與之有關，此外襲擊者用1個月時間來準備如此大規模的襲擊也是不夠。

此前斯里蘭卡國防部長維傑瓦德納（Ruwan Wijewardane）周二說，調查顯示，「這次的襲擊是對新西蘭基督城襲擊屠殺穆斯林的回應」。

【13:27】遇襲的聖塞巴斯蒂安教堂舉行悼念儀式和喪禮。現場戒備森嚴，在場人士出入都需經由保安部隊檢查。當局指有逾100人在該教堂的襲擊中喪生。

【13:21】路透社引述斯里蘭卡3個政府和軍方消息指，警方的反恐調查部門拘留一名敘利亞籍人士問話。

【13:10】當地傳媒News 1st報道，受襲地點尼甘布（Negombo）聖塞巴斯蒂安教堂（St.Sebastian's Church）附近的醫院目前不夠冷凍櫃存放襲擊死難者的遺體，需要使用流動的冷凍櫃。

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斯里蘭卡連環爆炸：斯里蘭卡宣布周二（23日）全國靜默3分鐘，悼念是次襲擊的死者。一名信奉羅馬天主教的斯里蘭卡婦女手持白蠟燭禱告，眼淚奪眶而出。（美聯社）

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【12:27】美國有線電視新聞網路（CNN）引述兩名美國官員報道，相信已掌握襲擊其中一名疑犯的身份，涉嫌與ISIS等國際恐怖組織有關。據指，當局已掌握疑犯的姓名，但仍在追查其國籍和種族背景。

【12:07】道路部長哈希姆（Kabir Hashim）表示，其中一名施襲者與數月前在馬沃內勒（Mawanella）發生的一宗毀壞佛像事件有關。

【12:01】斯里蘭卡情報部門4月初已接獲警告，有組織計劃在復活節發動襲擊。一早收到情報卻未及時阻止，這一切可能跟總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）與總統西里塞納（Maithripala Sirisena）的不和與政治鬥爭有關，以至情報工作嚴重失誤。

斯里蘭卡連環襲擊：斯里蘭卡周日（21日）發生連環炸彈襲擊，部分死難者在尼甘布（Negombo）聖塞巴斯蒂安教堂（St. Sebastian's Church）附近下葬。（路透社）

【11:57】斯里蘭卡旅遊部長阿馬拉通加（John Amaratunga）指，最少39名外國人在襲擊中死亡，他們分別來自澳洲、英國、中國、日本、葡萄牙和美國。另外有28名外國人受傷。

【11:51】有傳媒報道稱，目前已確認香格里拉酒店襲擊是由「全國認主學大會組織」創辦人哈希姆（Zahran Hashim）執行，而名為穆罕默德（Abu Mohammad）的男子對拜蒂克洛（Batticoloa）的教堂進行炸彈襲擊。

【11:45】中國駐斯里蘭卡大使館發出通告，提醒中國公民近期暫勿前往當地，呼籲已在當地中國公民請加強自身安全防範，盡量遠離人員密集場所，關注使館發布的安全提醒和當地媒體報導，確保自身安全。

大使館亦指，鑑於斯里蘭卡當前局勢，如中國公民在提醒發布後仍堅持前往，將給當事人帶來巨大安全風險，並使大使館難以提供有效協助。由此而產生的費用，將由個人承擔。

斯里蘭卡連環襲擊：當地一個家庭有三口人在4月21日聖塞巴斯蒂安教堂的爆炸襲擊中不幸喪生，其親屬喪禮後在墓地點燃蠟燭。（美聯社）

【11:30】據當地傳媒《每日新聞》（Daily News）報道，在襲擊中死傷的當地人將獲發賠償金。政府向死者家屬發放10萬斯里蘭卡盧比（約4510港元）作為殮葬費，以及100萬斯里蘭卡盧比（約4.51萬港元）作為賠償金。傷者則按傷勢獲發10萬至30萬斯里蘭卡盧比（約4510至1.35萬港元）。爆炸中受損的教堂亦會由政府出資修復。

【11:16】警方發言人古納塞克拉（Ruwan Gunasekera）指，涉案的被捕人數已由24人增至40人，主要為斯里蘭卡人。警方將調查是否有外國人涉案。

【11:10】美國《華盛頓郵報》引述當地官員指，截至周二（23日）上午，死亡人數已由290人增至311人。

斯里蘭卡連環爆炸：圖為斯里蘭卡4月21日發生連環爆炸襲擊的地點。（Google Maps）

【11:07】斯里蘭卡總統西里塞納（Maithripala Sirisena）宣布將周二（23日）定為全國哀悼日，聲明指出，當局相信今次恐襲背後有外在勢力支持。

警方在科倫坡（Colombo）巴士站發現共87個炸彈引爆裝置，並宣布進入緊急狀態。

印度電視台TV9播出閉路電視片段，一名男子攜同大背包走進聖塞巴斯蒂安教堂（St. Sebastian's Church）。據指，該男子進入教堂後不久即引爆炸藥。

斯里蘭卡連環襲擊：斯里蘭卡民眾周二（23日）為逾800名死傷者致哀。（路透社）

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