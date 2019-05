英國貿易國務大臣及上議院黨鞭「個人理由」辭職

英國首相府周二(7日)宣布,貿易及出口推廣國務大臣(Minister of State for Trade and Export Promotion)方安蘭(Rona Fairhead)和上議院保守黨黨鞭曼蘇爾(Zahida Manzoor)辭職。但首相府強調,兩人是以「個人理由」請辭。