英國貿易國務大臣及上議院黨鞭「個人理由」辭職

英國首相府周二（7日）宣布，貿易及出口推廣國務大臣（Minister of State for Trade and Export Promotion）方安蘭（Rona Fairhead）和上議院保守黨黨鞭曼蘇爾（Zahida Manzoor）辭職。但首相府強調，兩人是以「個人理由」請辭。

首相府發言人表示，首相文翠珊（Theresa May）感謝兩人分別為國際貿易部（DIT）和黨鞭辦公室服務，她們的替補將會在適時公布。

《鏡報》（Mirror）報道，兩人都曾經是上議院負責貿易法案的政府官員。曼蘇爾原為自由民主黨（Liberal Democrat）黨員，2016年加入保守黨。方安蘭2014至2017年間曾任英國廣播公司信託會（BBC Trust）主席，她2006至2013年曾任《金融時報》集團（Financial Times Group）主席及行政總裁。