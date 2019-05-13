美國女星Doris Day逝世終年97歲　「甜心女王」生前致力動物權益

以《擒兇記》（The Man Who Knew Too Much）及《枕邊細語》（Pillow Talk）等電影風靡美國影壇的美國女星Doris Day周一（13日）去世，終年97歲。

她生前是活躍於爭取動物權益人士，成立基金會Doris Day Animal Foundation。基金會周一（13日）確認她的死訊。她在位於加州的家中離世，基金指以她的年齡來說，其健康狀況極好，但最近感染嚴重的肺炎。

Doris Day以甜美聲線、快樂、清純與健康的氣質，在美國50至60年代影壇大放異彩，是貨真價實的票房靈藥。此外她也是聲色藝俱全的明星，主唱名曲《Que Será, Será》的歌手就是她。歌名是西班牙語，翻譯成英語是Whatever will be, will be。

她在50多歲時決定退休去實現夢想，從事提倡動物權益與拯救的工作。

她在2008年格林美音樂頒獎禮上獲頒「終生成就獎」。3首由她主唱的名曲：《Que Será, Será》、《Sentimental Journey》及《Secret Love》都已收錄在格林美名人堂。荷里活星光大道上有屬於她的兩顆星，分別表揚她在電影及音樂上的成就。她本該在2004年親自由時任總統的小布殊（George W. Bush）手上獲頒「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom），但因害怕乘飛機而缺席。

Doris Day來自美國辛辛那提，1922年出生，本名是Doris Kappelhoff。他的父親是一名音樂老師，母親是家庭主婦，但兩人後來離異。

美國女星Doris Day去世：圖為她生前的照片。（美聯社）

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（綜合報道）