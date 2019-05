美國女星Doris Day逝世終年97歲　「甜心女王」生前致力動物權益

以《擒兇記》(The Man Who Knew Too Much)及《枕邊細語》(Pillow Talk)等電影風靡美國影壇的美國女星Doris Day周一(13日)去世,終年97歲。

她生前是活躍於爭取動物權益人士,成立基金會Doris Day Animal Foundation。基金會周一(13日)確認她的死訊。她在位於加州的家中離世,基金指以她的年齡來說,其健康狀況極好,但最近感染嚴重的肺炎。

Doris Day以甜美聲線、快樂、清純與健康的氣質,在美國50至60年代影壇大放異彩,是貨真價實的票房靈藥。此外她也是聲色藝俱全的明星,主唱名曲《Que Será, Será》的歌手就是她。歌名是西班牙語,翻譯成英語是Whatever will be, will be。

她在50多歲時決定退休去實現夢想,從事提倡動物權益與拯救的工作。

她在2008年格林美音樂頒獎禮上獲頒「終生成就獎」。3首由她主唱的名曲:《Que Será, Será》、《Sentimental Journey》及《Secret Love》都已收錄在格林美名人堂。荷里活星光大道上有屬於她的兩顆星,分別表揚她在電影及音樂上的成就。她本該在2004年親自由時任總統的小布殊(George W. Bush)手上獲頒「總統自由勳章」(Presidential Medal of Freedom),但因害怕乘飛機而缺席。

Doris Day來自美國辛辛那提,1922年出生,本名是Doris Kappelhoff。他的父親是一名音樂老師,母親是家庭主婦,但兩人後來離異。

美國女星Doris Day去世:圖為她生前的照片。(美聯社)

