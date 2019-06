東盟不在中美選邊站　專家：料通過「印太展望」

第34屆東南亞國家聯盟高峰會(ASEAN Summit)下周六(22日)起兩日在泰國曼谷召開,在中國和美國角力的背景下,維持東盟不選邊站的自主性成為是次峰會重點。專家預期,峰會將通過最新的「東盟印太展望」。

泰國智庫安全和國際問題研究所(Institute of Security and International Studies)研究員鍾嘉濱(Kavi Chongkittavorn)在曼谷郵報(Bangkok Post)撰文,指出今屆東盟峰會在中美貿易戰、民族主義興起和反全球化的大環境下舉行,東盟各國領導人的挑戰在於,如何維持在中美兩強對峙下不選邊站。

鍾嘉濱分析指,過去50年東盟各國為滿足國內需求,做出獲取短期利益的政治手段,導致東盟不團結。惟他對東盟未來持樂觀心態,認為各國最終會站在一起。

他指出,東盟過去提出「和平自由中立區」(Zone of Peace, Freedom and Neutrality)、《東南亞友好合作條約》(Treaty of Amity and Cooperation)和《東南亞無核武器區條約》(Treaty of Southeast Asia Nuclear Weapon- Free Zone),以確保東盟自主性。惟現時全球形勢面臨不可預測性,是時候要提出新倡議。

他認為,最先由印尼提出的「東盟印度—太平洋展望」(ASEAN Indo-Pacific Outlook)是一個選擇,並指出這樣可以為東盟在強權崛起之際帶來一道安全網。而從泰國作為本屆東盟主席而言,東盟需創造有附加價值的戰略,以避免陷入中美戰略競爭中。

他續指,「東盟印太展望」必須能確保東盟自主性,並加強以東盟為中心的區域架構,避免任何國家成為區域霸權。他預料今屆東協峰將順利通過有關建議。

(中央社 / 曼谷郵報)