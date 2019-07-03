俄羅斯出事潛艇神秘　媒體指是微型核動力潛艇

俄羅斯一艘負責科學研究的深海潛艇周一（1日）在俄國水域發生火災，事件造成14名船員遇難。美國海軍研究協會新聞網（USNI News）周二（2日）報道指，俄羅斯媒體確認，發生事故的是Losharik（AS-12）號深海潛艇。該潛艇被視為是俄羅斯最神秘的水下裝備之一。

AS-12號實際上屬於微型深潛核動力潛艇，自1990年代晚期曝光以來，鮮有關於該深潛器的細節。根據武器情報網站H I Sutton的分析，AS-12號部署在俄羅斯北方艦隊奧蘭雅古巴基地（Olenya Guba base），該基地是蘇聯在冷戰時期建立，地處科拉半島。科拉半島遠離人煙，雖然荒涼卻具有重要戰略意義。

根據Military Russia網站顯示，AS-12號深潛器載員25人，可自行下潛至6000米。而根據公開的情報分析信息，AS-12號重約2000噸，可緊貼「德爾塔III」（Delta III）核潛艇的腹部航行。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）形容事件是「巨大損失」，並指14名遇難者中有7人是高級軍官，2人曾獲頒全國最高榮譽俄羅斯英雄（Hero of Russia）勳章。

（綜合報道）