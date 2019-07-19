美勞工部長捲入富豪性侵案辭職　特朗普新人選出爐

美國勞工部長阿科斯塔（Alex Acosta）日前因為捲入一樁性侵案而被迫辭職，美國總統特朗普（Donald Trump）也有合適的替代人選。

特朗普7月18日在社交網絡推特（Twitter）上宣佈，他有意提名斯卡利亞（Gene Scalia）為新任勞工部長。

特朗普還説，斯卡利亞在法律和勞工領域成績突出，將會是本屆政府一個很好的成員。

據悉，斯卡利亞是已故的美國最高法院前法官安東寧斯卡利亞（Antonin Scalia）之子。

據《華爾街日報》報道，斯卡利亞18日會晤特朗普後，接受了勞工部長的職位。

就在幾天前，美國勞工部長阿科斯塔（Alex Acosta）因為捲入了富豪性侵案辭職。

阿科斯塔被指2008年幫助富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）在性侵案件中達成一份寬鬆的認罪協議。他當時在佛羅里達州擔任聯邦檢察官。愛潑斯坦近日再因涉嫌性侵在紐約被捕，阿科斯塔在前者舊案中所扮演的角色隨即被媒體廣泛報道。

批評者認為，阿科斯塔參與斡旋的這份協議過於寬鬆，甚至是非法的。包括美國參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在內的部分民主黨人呼籲阿科斯塔辭職。7月12日，特朗普是在白宮準備啟程前往密爾沃基和克利夫蘭時宣佈阿科斯塔辭職這一消息的。阿科斯塔陪同在側。

「這是他的決定，不是我的。」 特朗普説，阿科斯塔當天上午在電話中向自己表達了辭職的意願，「 我對他説，『你不必這樣做』 」。特朗普稱讚阿科斯塔是一位優秀的勞工部長，能力出眾。

阿科斯塔説，美國目前的經濟狀況令人難以置信，把勞工部的焦點放在愛潑斯坦身上是不正確和不公平的。「對於我來説，繼續談論一個12年前的案件是自私的 。」

現年50歲的阿科斯塔於2017年2月獲提名出任勞工部長，是特朗普政府內閣中唯一一名西班牙裔部長。