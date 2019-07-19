【京阿尼】疑犯青葉真司：小説被剽竊所以放火

日本京都動畫「京阿尼」工作室7月18日遭遇縱火慘劇，京都警方公佈疑犯的身份為41歲的青葉真司，他身體多處燒傷，在現場附近被拘捕時聲稱，因小説遭剽竊所以放火。 京都市消防局表示，涉事工作室內並沒有安裝自動灑水系統和室內消火栓。

根據日本媒體報道，青葉真司並非京阿尼員工。他2012年曾於茨城縣持刀搶劫超商，結果被拘捕和服刑，出獄後居住在埼玉縣。他在縱火後身體多處受到嚴重燒傷，被送往醫院救治。警方現時尚未將他拘捕，將調查他的具體犯案動機。

日經新聞引述京都警方表示，疑犯在被調查人員抓住之際稱「小説被剽竊所以放火」。報道指周邊居民也表示聽到疑犯説出「總是抄襲。是他們的錯」的情況。警方懷疑疑犯對京都動畫有積怨。

京阿尼縱火：疑犯被捕的照片曝光，他當時身穿紅色上衣及牛仔褲，被捕後躺卧地上。他雙腿和腳背明顯燒傷，當中以右小腿傷勢最嚴重。（全日本新聞網截圖）

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火勢迅速蔓延 或與「爆燃」和螺旋梯有關

這次慘劇造成最少33人死亡和35人受傷，是自1989年平成時代以來，遇難人數最多的縱火案。案發時疑犯在工作室一樓玄關潑灑汽油後點火，其後火勢迅速蔓延，工作室內大批員工無法及時逃生而不幸喪命。

京都市消防局官員表示，由於工作室建築物被歸類為「辦公室」，因此消防標準法律上沒有要求安裝自動灑水系統和室內消火栓，而公司只需要在建築物的一樓設置一台以上的滅火器和緊急用警報設備。

《朝日新聞》引述日本火災學會名譽會員、東京理科大學大學院名譽教授菅原進一表示，這或與「爆燃現象」導致火焰和煙霧突然擴散到整棟建築物有關，這使得上層人員幾乎沒有逃走的時間。另有日媒引述消防相關人士指出，由於3層高的工作室建築內，設置一座直通各層的螺旋梯，這種結構很容易讓煙火快速流竄，成為死者來不及逃生的原因之一。

（綜合報道）