【英國脱歐】難以預測的約翰遜？　歐盟將面對怎樣的談判對手

英國前外相約翰遜（Boris Johnson）毫無懸念登上首相寶座。這位曾經將歐盟與希特拉相提並論的政客，如今成為英國脱歐的領路人。對於歐盟而言，他們將遇到一個另類的談判對手。

談及約翰遜，這位不拘小節、時常口無遮攔的政客，被外界認為是一位非傳統、難以預測的政客，更被冠以「英國版特朗普」的稱號。與英國前首相文翠珊（Theresa May）不同，歐盟不認為她甘願冒險執行「硬脱歐」，但約翰遜卻未必。

約翰遜是2016年脱歐公投的關鍵人物之一。對於脱歐，約翰遜可謂是「蛋糕理論」（cakeism）者，「既要擁有蛋糕，又要吃掉蛋糕」，亦即是認為魚與熊掌皆可兼得。

「無論有無協議，我都會帶領英國在10月31日離開歐盟」，約翰遜在競選時期多次擲地有聲地許下脱歐承諾，亦倡導將向歐盟支付「分手費」作為籌碼，稱倘若歐盟未提供更好的脱歐條件，英國將拒絕支付390億英鎊的脱歐費用。

約翰遜脱歐立場強硬，不排除帶領英國硬脱歐（路透社）

2016年脱歐公投前夕，時任倫敦市長的約翰遜抨擊歐盟，指歐盟的目標如同當年的希特拉，希望以一個中央集權統一歐洲；又指拿破崙、希特勒拉嘗試如此，最終以悲劇收場，歐盟不過是換了另一種方式，此言一出隨即引發爭議。不過，約翰遜未放棄將脱歐與二戰作對比的手法。

2017年，擔任英國外相的約翰遜批評時任法國總統奧朗德（Francois Hollande），指責對方意圖利用脱歐談判牟利，宛如「二戰納粹德國對付戰俘」的手段，再度遭到政界與輿論的炮轟。

約翰遜擔任外相時期，歐盟各國官員已經領略其風格。2016年，約翰遜要求意大利接受英國版本的脱歐方案，並以意大利Prosecco汽酒在英國的市場作要挾。對此，意大利經濟發展部長卡倫達（Carlo Calenda）批評約翰遜的言論具有「侮辱性」。

約翰遜曾將歐盟比作希特勒（路透社）

除了卡倫達，歐盟多國官員對約翰遜亦感不滿。德國總統總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）在約翰遜擔任外相後，就指責其未背負脱歐責任。

時任法國外長艾羅（Jean-Marc Ayrault）則評價約翰遜，「在脱歐上向英國民眾説了太多謊話。」

約翰遜雖然多次發表爭議性言論，但是又具有「文青」的一面。歐盟官員回憶，約翰遜會與他們深入探討希臘歷史。除此之外，約翰遜有時會在睡前閲讀古希臘詩歌，或者閲讀莎士比亞。

從2016年至今，英國已經在脱歐路程行走3年之久。如今，約翰遜拜相，相信會展現出與文翠珊完全不同的談判方式。約翰遜是否能夠如期脱歐，又是否能夠踐行其「蛋糕主義」理念，未來3個月將會揭曉。