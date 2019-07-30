納瓦羅稱無協議就繼續徵税 王毅：無限打壓行不通

中美新一輪貿易談判將在上海舉行，白宮高官稱如果沒有協議，美國可以繼續徵税關税。中國外長王毅稱，無限施壓行不通。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）7月29日在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時説，美國要同簽訂的不是一個傳統意義上的貿易協議，兩個國家都降低關税就可以了。

納瓦羅説，美國同中國有結構性的問題，中國一直採取了經濟侵略行動。中國入侵美國企業的電腦偷竊貿易機密，中國強迫美國轉讓技術，中國偷竊我們的知識產權，中國向美國市場傾銷商品等等。

納瓦羅還説，特朗普的對華關税在美國國內獲得了廣泛支持，在這個問題上，民主黨和共和黨也罕見地團結一致。如果談得好，雙方會達成協議。如果沒有協議，美國可以徵税。「正如特朗普（Donald Trump）總統所説的，我們收穫了數百億美元。」

特朗普7月26日也説，達不達成協議無所謂，因為美國正通過關税收穫數百億美元。

納瓦羅的這番表態正值中美貿易談判即將舉行之際，新一輪談判將於7月30日至31日在中國上海舉行，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）前往上海，與中國國務院副總理劉鶴牽頭的中國代表團談判。

雖然美國總統特朗普在6月29日的「習特會」上承諾不會再向中國追加新的關税，但是暫時也不打算取消已經對中國2,500億美元商品加徵的關税。因為美國擔心中國達成協議後不履行，試圖保留關税以作為施壓中國的手段。

針對美國的極限施壓，中國外長王毅7月28日在訪問智利時有所表態。王毅在接受智利《信使報》採訪時説，中方有誠意同美方繼續談判，管控分歧，但談判應該是平等的，體現相互尊重，解決各自的合理關切。在涉及中國主權和尊嚴的問題上，中國必須維護自己的核心利益。

王毅還説：「需要指出的是，貿易戰只會導致雙輸，對中國進行無限打壓是行不通的。中國擁有龐大的市場，經濟發展具有強勁的內生動力和韌性。正如習近平主席所説，中國經濟是一片大海而不是小池塘，狂風驟雨可以掀翻小池塘，但掀不翻大海。」

5月份，在中美談判破裂後，劉鶴在華盛頓就中美達成協議提出了三個核心條件。第一，必須取消關税。第二，採購數字符合實際。第三，任何國家都有自己的尊嚴，協議文本必須平衡。