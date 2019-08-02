特朗普強勢宣布對華加税　稱習近平諸多承諾未兑現

特朗普宣布對3,000億美元中國商品加徵關税10%，稱這是因為習近平未能兑現在大阪特習會所做出的購買美國農產品，以及停止向美國出售芬太尼等承諾。

特朗普對美中談判的進展感到極度不滿。（AP）

美國總統特朗普（Donald Trump）8月1日在推特（Twitter）發文，宣布對3,000億美元中國商品加徵關税10%，並指出其中原因，稱中國國家主席習近平未能兑現在大阪特習會所做出的購買美國農產品，以及停止向美國出售芬太尼等承諾。

特朗普發推文稱，「我們的代表剛剛從中國回來，他們就未來的貿易協定進行了建設性的會談。我們原以為三個月前與中國達成了協議，但遺憾的是，中國決定在簽署協議前重新談判。」

「最近，中國同意從美國大量購買農產品，但沒有這樣做。此外，我的朋友習主席說他將停止向美國出售芬太尼，但這從來沒有發生，有許多美國人繼續死亡！」

「貿易談判仍在繼續，在談判期間，美國將於9月1日開始，對剩餘的3,000億美元來自中國的貨物和產品徵收10%的關税。這還不包括已經徵收25%關税的2500億美元。」

「我們期待着繼續與中國就一項全面貿易協定進行積極對話，並認為我們兩國之間的未來將是非常光明的！」

特朗普隨後還對記者稱，他對來自市場方面的負面反應「完全不在意」。

美國彭博社8月1日報道，特朗普發出的最新威脅標誌着自6月底大阪特習會達成貿易戰休戰共識以來，特朗普所採取最大規模的升級貿易戰行動，給休戰協定帶來令人意外的終結。

中國購買美國農產品，一向是志在成功連任的美國總統特朗普的重要訴求。特朗普多次抱怨中國違背在大阪特習會上所做購買農產品的承諾。不過北京方面否認做出了上述承諾。

對中美上海談判，中方稱雙方討論了中國「根據國內需要」增加自美農產品採購，以及美方將為採購「創造良好條件」的問題。但何為「良好條件」？

對於中方強調美方要為中國採購農產品創造良好條件，都有哪些所指呢？北京時間8月1日，中國官媒《環球時報》發表社評稱，中國之所以前一階段停止了採購，是對美方對中國搞「極限施壓」的回應。

北京時間7月11日，《環球時報》總編胡錫進在社交媒體推特（Twitter）回覆特朗普抱怨中國尚未購買美農產品時說，中美大阪協議的共識是雙向的，希望美國對華為解禁，並尊重平等原則。

美國從實質上解除對華為的銷售禁令，被認為是中國在中美談判中的主要訴求之一。美國《華爾街日報》28日報道，曾任中國商務部副部長、目前供職於中國國際經濟交流中心的魏建國說，若美國對華為沒有具體的解禁舉動，中國不太可能就購買美國農產品做出承諾。

中國官媒央視於北京時間7月28日稱，自6月底習特會舉行以來，美國已將數百萬噸大豆運往中國，但美國政府數據卻顯示中國的採購量少得多。

據英國路透社7月28日報道，中央電視台援引中國發改委與商務部的數據報道稱，自7月19日以來，中方已就大豆、棉花、豬肉、高粱等農產品向美國供應商詢價，並已經進行了一些採購。

央視還稱，中國此舉顯示中國願意推銷美國農產品，兑現美國總統特朗普與中國國家主席習近平6月底在大阪會晤所達成的共識。

但美國農業部顯示，自當地時間6月28日二十國集團（G20）峰會至7月18日結束的一週，僅有102萬噸大豆運往中國。