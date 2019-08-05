特朗普對華新關税時機特殊 企業所受打擊遠超經濟層面

中美剛結束新一輪談判不久，特朗普就宣布將對中國加徵關税，此舉對經濟和企業心理層面都會造成嚴重打擊，也將使北京更為堅定地做好長期貿易戰的準備。

特朗普宣布對中國再加關税衝擊美國經濟和企業信心。（Getty）

美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）8月1日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）將對中國加徵的新一輪關税在價值層面影響其實並不大，反而是時間點以及心理因素的衝擊比較嚴重，因為這象徵了兩國的關税戰恐成為永久狀態。

在中美代表剛剛結束7月30日到31日貿易談判之際，特朗普8月1日宣布，將對3,000億美元的中國商品加徵10%關税。同時兩國間的貿易談判將仍然繼續。

報道稱，PNC金融服務集團資深經濟學家亞當斯（Bill Adams）認為新關税的直接影響非常小，實際上真的徵收的錢只有300億美元，大約是美國GDP的0.14%而已，但會嚴重下挫企業信心和支出。

亞當斯補充道，新一輪關税產生的比較具體影響應該是可支配收入降低、通貨膨脹提高，而大型出口商的利潤率會十分沉重：在標普500指數中，銷售額超過一半是靠出口的公司，第二季度利潤年減13.6%。

摩根士丹利策略師澤薩斯（Michael Zezas）則認為，最新關税實施後，將導致成長持續低迷，恐加速美國經濟在三個季度內衰退。一個關鍵原因是，下一批被徵税的商品約有68%是消費品、汽車及零部件，對經濟產生直接影響的可能性更大。

國際評級機構穆迪副總經理達格爾（Elena Duggar）也表示，美國、歐元區、中國經濟成長皆已放緩，中美局勢升級將抑制商業投資和貿易流動。

法新社報道，中國第二季度的經濟增長率為6.2%，這是該國27年來的最低增速。特朗普經常說貿易戰正在令「中國經濟崩潰」。雖然最新數據並不令人鼓舞。但德國墨卡託中國研究中心的經濟學家曾林（Max J. Zenglein）指出：「與特朗普的說法相反，中國經濟增長放緩主要是由於國內因素。」

報道稱，牛津經濟研究院的經濟學家高路易（Louis Kuijs）表示，隨着最新發出的威脅，特朗普「降低了與中國達成協議的可能性」。即使特朗普聲稱「與中國相處得很好」，北京或許會「更加堅定地為長期經濟緊張局勢做好準備」。

英國《金融時報》報道，特朗普對價值3,000億美元的中國輸美商品加徵10%的關税，中美貿易緊張再次升級。股市、美國債券收益率和油價均下跌，而人民幣匯率跌至2019年最低水平。

報道稱，投資者對關税突然提高感到措手不及，市場仍在消化上週早些時候美聯儲里程碑式降息的潛在影響。

瑞銀（UBS）的分析師們表示，儘管大部分企業應該可以挺過貿易戰升級，但其造成的不確定性可能會拖累投資、企業信心及招聘。