特朗普若升級3000億商品徵税比例 美媒揭北京回擊方式

本週一開始，中美貿易戰又再度升級，人民幣貶值，中國還停止購買美國農產品，美國則將中國列為貨幣操縱國。特朗普若升級對華3,000億商品的徵税比例，北京將讓人民幣進一步貶值。

美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站8月7日報道稱，美銀美林說，如果美國總統特朗普（Donald Trump）將對華3,000億美元商品的徵税比例提升至25%，人民幣兑美元匯率將跌破7.5。

美銀美林外匯策略師加格（Rohit Garg）說，如果現在的徵税比例提升至25%，人民幣兑美元匯率將破7.5。

報道稱，中美貿易戰近期升級後，很多專家稱，他們預計特朗普特朗普將會把對中國所有商品的徵税比例提升至25%。

據悉，中美第12輪貿易談判於7月30日至31日在中國上海舉行，但是談判並沒有取得突破，美國總統特朗普隨後宣布將對中國另外3,000億美元的商品徵收10%的關税，關税將於9月1日生效。美國已經對中國2,500億美元的商品徵收了25%的關税。

中國方面也做出了回擊，本週讓人民貶值，並曾一度短暫跌破7這根紅線。中國還停止購買美國的農產品。美國將中國列為貨幣操縱國。在貿易戰的過程中，特朗普也一直指責中國讓人民幣貶值以抵消關税的影響。

中美貿易戰進入了新的危險階段。但是白宮官員庫德洛（Larry Kudlow）8月6日說，美國還是想談，特朗普也仍想達成協議。如果談判有進展，特朗普也會在關税上展示靈活性。