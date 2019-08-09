美證實：特朗普威脅加税前 中國曾少量購買美國農產品

美國政府8月8日公布的數據顯示，在特朗普威脅對華商品加税前，中國上個星期曾少量購買大豆、小麥、高粱與豬肉等美國農產品。

中國是美國大豆的主要買家。（VCG）

據英國路透社8月8日報道，美國農業部發布的每週數據顯示，在截至8月1日的一週，中國從美國購買了6萬噸小麥、5萬噸高粱與1,350頓豬肉。

這項數據還證實，中國新購了大約71,200頓的美國大豆。

報道稱，在可預見的未來，這可能是美國向中國出售的最後一批農產品。

報道稱，中國對美國農產品這些微不足道的採購表明，一場已經使市場感到恐慌的中美貿易戰愈演愈烈。

美國農業部報告證實，雖然美中貿易緊張關係急劇升級，但美國農產品的出口在繼續進行。

美國農業部數據顯示，上個星期，8,500頓豬肉與51.6萬噸大豆裝船運往中國。

根據私人的運輸數據，三艘散貨船正在美國西北部的太平洋港口等待裝載大豆，另有兩艘貨船正在裝貨的途中，總運力估計在32.5萬噸左右。

在採購美國農產品的問題，中國否認曾在大阪習特會上做出類似承諾。美國總統特朗普（Donald Trump）8月1日宣布，將從9月1日起，對3,000億美元中國商品加徵10%關税，導致美中貿易戰急劇升級。

中國表示，將對特朗普加税的行動採取反制措施。北京時間8月6日凌晨，中國商務部發布消息稱，中國相關企業暫停新的美國農產品採購。

中國商務部新聞發言人表示，由於日前美方宣稱擬對3,000億美元中國輸美商品加徵10％關税，嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，中國國務院關税税則委員會對8月3日後新成交的美國農產品採購暫不排除進口加徵關税，中國相關企業已暫停採購美國農產品。

據美國彭博社8月8日報道，知情人士透露，在北京宣布將暫停對美農產品的採購後，白宮將推遲做出對美企重啟與中國華為公司進行商業往來發放許可證的決定。