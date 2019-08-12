美空中服務員扶醉上班　無法執行職務落機「即炒」

美國威斯康辛航空（Air Wisconsin）近日傳出有空姐在喝醉的情況下登機工作，並在機上做出許多失態行為，甚至沒有接聽乘客服務電話，之後便在機上座位昏睡，甚至需要乘客為她繫上安全帶。誇張行徑，下機後被警方以危害公共安全的罪名逮捕，並遭航空公司開除。

這位美國空姐名叫馬奇（Julianne March），在2日從美國芝加哥（Chicago）飛往印地安納州南本德（South Bend）的聯合航空旗下聯合快運（United Express）班機上服務，在飛機上瑪琪不旦跌跌撞撞、走路不穩，在宣讀飛機安全事項時也口齒不清，甚至在自己座位上昏睡25分鐘。

馬奇昏睡的過程中，她沒有接到多次由乘客打來的電話，連機長多次與她聯繫，她也沒能清醒應對，有一位乘客甚至親自為她繫上安全帶。對此，許多乘客事後表示他們相當害怕，且擔心她身體是否出現狀況，便在降落後通報了其他機組人員。

美國空姐馬奇（Julianne March）工作前喝了2杯伏特加，警方以「公共場合醉酒」、「危害乘客生命安全」的罪名將她逮捕。（St. Joseph County Police Department via AP）

而馬奇事後也向警方承認，自己工作前喝了2杯伏特加，檢驗報告也證實她體內的酒精濃度超出空中服務員規定，因此警方以「公共場合醉酒」、「危害乘客生命安全」的罪名將她逮捕，並將在29日開庭審理，馬奇可能將面臨6個月的監禁，而航空公司也表示他們已將她開除，並會配合警方調查。

延伸閲讀：

拉鍊壞掉沒關係！日本達人只用一支叉子「10秒修補」完畢

她出國突遇大姨媽 竟拿飯店快煮壺洗「月事內褲」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】