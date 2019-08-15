美學者：特朗普意識到對華強硬無效 想體面擺脱困境

美國總統特朗普原本計劃於9月1日開始對中國另外3,000億美元的商品徵收10%的關税，但是日前做出了一定的讓步。美學者稱，特朗普是想讓自己擺脱困境。

美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站8月15日報道稱，穆迪分析公司首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）說，美國面臨的經濟代價正在上升。

贊迪還說，說貿易戰不會給美國帶來經濟打擊這是錯的，如果特朗普（Donald Trump）繼續落實他的關税威脅，那將在2020年給美國企業和消費者帶來1,000億美元的損失。

贊迪還說，從某種角度上來講，特朗普有可能意識到在貿易戰中對中國採取強硬立場沒有效果，因此特朗普想要一個「保留顏面的方式」，擺脱這個困境。「問題是，習近平主席會給他一條出路嗎？如果我是習近平，我可能會坐在這裏想：『嗯，你知道，這位總統一年半之後有可能就不再是總統了，我或許將和其他人打交道。』」

英國《衛報》稱，三菱日聯摩根士丹利證券的資深市場分析師井上敬太（Kenta Inoue）說，這似乎是美國總統特朗普的慣用伎倆，當美國股市表現良好時，他就向中國施壓。當美國股市表現不好時，他就選擇妥協。

俄羅斯衛星網也報道稱，俄羅斯現代發展研究所顧問馬斯連尼科夫說，美國決定對部分中國商品開徵關税的時間延遲到12月15日執行，這是對人民幣貶值的反應，是在試圖阻止市場大規模向下修正。

馬斯連尼科夫指出，與此同時，市場參與者也清楚，美國的這一決定或許只是一個緩兵之計，一週以後，局勢又將出現某種程度的惡化。

然而路透社8月14日報道稱，美國高層官員14日表示，在特朗普總統宣布將對部分中國進口商品加徵關税的時間推遲至12月中後，中方並沒有做出讓步。

中國官媒總編胡錫進8月15日也在社交網絡推特（Twitter）上說，中方要求的是取消全部追加的關税，而不是推遲一些。胡錫進還說，在當前這種情下，他懷疑中國是否會恢復大量購買美國農產品。

此外，針對美國9月份將開始徵税一事，中國國務院關税則委員會有關負責人8月15日表示，美方此舉嚴重違背中美兩國元首阿根廷會晤共識和大阪會晤共識，背離了磋商解決分歧的正確軌道。中方將不得不採取必要的反制措施。

據悉，在人民幣貶值導致美國股市暴跌，以及中國停止購買美國農產品導致美國農民遭受重創的背景下，美國貿易代表辦公室8月13日發表聲明說，把某些將加徵關税的中國商品從清單中剔除，某些商品則被推遲到年底才開徵關税。聲明稱，10%的新關税將在9月1日如期加徵。由於健康、安全與國安考量，某些商品將從清單上被剔除，不會被加徵關税。有些商品將被推遲到12月15日才被加徵關税，包括手機、手提電腦、電玩主機、某些玩具、電腦顯示幕、某些衣服鞋子等等。