美國修改新一批對華關税清單 44種產品被豁免

美國原計劃9月1日開始對中國另外3,000億美元商品加徵新關税，日前推遲了部分產品徵税時間，16日又豁免了另外一些產品。

繼8月13日宣布推遲部分新一輪對華關税後，美國貿易代表辦公室（USTR）8月16日又對關税清單做出第二輪調整：中國產傢俱、路由器、嬰兒用品等商品被移出清單，將不受本輪10%關税影響。

據悉，這份豁免清單列出了44中國輸美產品種類，涉及總值78億美元的產品。

值得一提，關於上述商品被徵税可能產生的影響，有多家西方主流財經媒體大量報道，許多機構和學者警告白宮對這些商品加徵關税的行為將適得其反。

具體來看，USTR於8月13日單獨開出一份名為「List 4B」的商品清單，所列舉的商品關税生效期限推遲到12月15日。但「List 4A」清單中商品關税仍然於9月1日生效。

8月16日，「List 4A」清單經USTR調整，移除了木製傢俱、塑料制傢俱、金屬框架椅子、路由器、調制解調器、嬰兒車、搖籃、嬰兒床等商品。

但和傢俱相關的零部件（類似把手、金屬底座等）依舊在清單之中；此外也並非所有嬰兒用品被豁免：從中國出口到美國的兒童高腳椅、嬰兒食品等，仍將面對9月1日關税威脅。

嬰兒用品是「中國製造」的強項。今年6月「3,000億美元關税聽證會上」，有美國嬰兒用品商指出，就目前來看，部分嬰兒用品只能找中國生產，「沒有第二個國家」。

在傢俱領域，中國傢俱產能佔全球市場份額已超過25%，是世界排名第一的傢俱生產、消費及出口國。在美國將傢俱納入關税清單後，沃爾瑪、梅西百貨等美國零售巨頭先後承認，將對其銷售的傢俱進行加價。

路由器和調制解調器等商品曾被列入去年「2,000億美元中國輸美產品10%關税」內，步入今年5月其關税又被上調至25%。

路透社、BBC新聞網等多家外媒早已預警，鑑於清單中中國輸美數據傳輸類商品總價值超過200億美元，佔美國每年進口此類產品總額三分之一，關税不僅會直接影響美國進口商，甚至連帶會間接遏制手機、穿戴式設備產品在美國的銷售額。

結果本次「List 4A」清單將這兩種商品排除，避免後者關税進一步加劇。

此前，USTR8月13日發聲明說，將對華3,000億商品中的部分商品的徵税時間從9月1日推遲到12月15日，這部分產品總價值大約1,500億美元。

針對推遲徵收新關税，美國總統特朗普（Donald Trump）說是為了不影響美國人民聖誕購物。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）則直言：「如果我們簡單地從9月1日開始徵税，那給我們帶來的傷害更多，而不是他們。這太蠢了。」